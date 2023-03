Yesenia Valencia, actriz de ‘La feina del flow’, habló del duro momento que vivió: “no tenía para comprar más comida”

Yesenia Isabel Valencia es una actriz paisa que se ha ganado el cariño y la admiración de los colombianos en la televisión con proyectos en los que ha participado, como La reina del flow 2; Tres Caínes, Escobar, el patrón del mal, Vecinos, entre otros.

Recientemente, la actriz nacida en Medellín, de 43 años, estuvo en la emisión de este sábado 25 de marzo, del programa Se dice de mí, que muestra la historia de vida y trayectoria de cantantes, deportistas, actores y presentadores. Allí estuvo como invitada y en la entrevista abrió su corazón y contó detalles de su vida personal y profesional, e incluso mencionó la muerte de uno de sus novios.

Yesenia Valencia es reconocida por papeles como 'La reina del flow 2' - Foto: Foto tomada de Instagram @yeseniavalenciaactriz

Durante el capítulo, Yesenia reveló haber sostenido una relación sentimental con una persona 10 años mayor que ella, cuando ella tenía 14 y él 24 años. Sin embargo, pese a todos los intentos de ver separados a los jóvenes, por parte de los padres que desaprobaban la relación, de un momento a otro, el joven fue asesinado. Hasta el día de hoy, la paisa desconoce las razones de su muerte.

“Mis padres desconectaban el teléfono. Me llevaban al colegio. Era un encierro brutal para que no me viera con él, por lo que opté por usar cartas para comunicarme con él... era un hombre hecho y derecho, yo tenía 14 y él 24 años, por lo que para él era incómoda la situación”, señaló Yesenia en el programa.

Yesenia Valencia, actriz colombiana. - Foto: Cuenta de Instagram @yeseniavalenciaactriz

Fue justo una noche que Yesenia no pudo verse con el joven, cuando ocurrió todo: “como a las 2:30 de la mañana timbraron en la puerta de la casa. Era su mejor amiga para contarme que lo habían matado y yo no entendía”, resaltó la actriz paisa.

Dicha sorpresiva situación provocó que Yesenia tomara la decisión de dejar la comuna 13 de Medellín para irse a vivir a Bogotá; sin embargo, la determinación también se vio nublada por la difícil situación económica que atravesó en ese momento.

Estando en la capital colombiana, con la ilusión de cumplir sus sueños profesionales, tuvo que atravesar situaciones complejas mientras vivió en una habitación; solo contaba con su ropa. A su vez, el cambio de vida inesperado y la soledad le trajeron episodios de depresión, donde días lloró porque sentía que no iba a poder con todas las situaciones que tenía para ese momento.

“Compraba 3 panes de 100 pesos con Coca-Cola para sentirme llena porque no tenía para comprar más comida”, manifestó la actriz durante la entrevista.

“Me tocó dormir en el suelo”: actor de ‘Pasión de gavilanes’ atraviesa días difíciles en Estados Unidos

El actor caleño Andrés Felipe Martínez abrió también recientemente su corazón y le contó al programa ‘La red’ de Caracol Televisión la travesía que ha tenido que vivir en Miami y por qué se fue a trabajar como cualquier otro migrante, a pesar de su reconocida trayectoria actoral. Martínez confesó que le ha tocado hacer aseo en casas y ahora labora en una empresa de envíos.

“A veces me preguntó qué estoy haciendo acá. La falta de mis hijos es una cosa atroz y hay momentos de crisis profunda, pero lo importante es luchar por ellos”, relató el actor.

Andrés Felipe Martínez, actor colombiano. - Foto: Instagram @andresefe29

Entre tanto, Martínez, de 60 años, contó que desde su experiencia, en Estados Unidos, “se sufre mucho”, pero tuvo que tomar la decisión de irse a ese lugar porque el trabajo que tenía en Colombia no le alcanza para comer. Ahora, con muchos esfuerzos, el actor sí puede ahorrar lo que gana en Miami para tener por lo menos un sustento para sus hijos.

“Yo ahorro en la comida porque casi no como y ahorro en la vivienda porque vivo con otras personas”, dijo en el programa.

Entre las situaciones más difíciles que ha tenido que vivir el actor colombiano es dormir en el piso. “Me tocó dormir en el suelo porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa porque me costaba tiempo y dólares”, expresó.

Este tipo de altibajos no lo han dejado decaer; por lo contrario, le han dado fortaleza para seguir adelante a pesar de la soledad que siente sin poder estar con sus hijos.

“Cuando hablo con mis hijos, siento la soledad más grande. Eso me parte el corazón, me hace sentir que las fuerzas me faltan y me provoca salir corriendo a abrazarlos. Pero sé que si hago eso mis hijos se van a quedar sin futuro y al cabo de dos meses nos vamos a morir de hambre. Es un sacrificio”, reveló el actor.

Al conocer esta historia, los presentadores del programa se conmovieron con la situación que está viviendo el actor y le enviaron un mensaje de apoyo y lucha. “Qué duro, pero qué otra muestra de amor puede haber que sacrificarse por los seres amados”.