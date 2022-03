Yo me llamo: ‘Maluma’ habló de acuerdo para repartir premio entre finalistas

El programa ‘Yo me llamo’ celebró el pasado jueves una nueva noche de premiación. En esta oportunidad, los imitadores de Camilo Sesto, Maluma y Leonardo Favio, disputaron el añorado premio de 70 millones de pesos que estaba destinado para la noche. El ganador fue, precisamente, el imitador del artista argentino.

La canción elegida para la velada fue ‘Ni el clavel, ni la rosa’, perteneciente al álbum ‘Fuiste mía en verano’ (1968).

Al final de su presentación, el imitador de Leonardo Favio recibió varios elogios de parte del jurado.

“Estás listo para cualquier escenario”, destacó César Escola, a lo que Amparo Grisales complementó diciendo: “en el mundo”. “Porque es tan orgánico y tan natural como te mueves detrás de las rosas, te asomas perfecto para el tiempo de la música, y con naturalidad, y nada está impostado. La magia es perfecta”, siguió Escola.

Durante la noche de premiación, el imitador de Maluma se refirió a un acuerdo con los otros dos imitadores para que el ganador repartiera el dinero entre los tres. “Si votan por mí, si llegamos a ser ganadores, me gustaría repartir ese premio con mis compañeros. Disfrutarlo porque esto es de todos”, dijo.

Ante estas palabras, Amparo Grisales destacó el gesto del imitador: “Qué lindo. Nunca nadie había dicho eso en otras temporadas. Me emociona”.

Tras el triunfo final de ‘Leonardo Favio’, el imitador agradeció a sus compañeros y los señaló, dando a entender que se repartirían el premio. “Los quiero mucho. Esto es para ustedes, esto es para ustedes”, sostuvo.

Yo me llamo: Maluma rompe en llanto tras recibir diploma de imitador

El programa concurso del Canal Caracol, ‘Yo me llamo’, se acerca a su último capítulo, en el que se conocerá al mejor imitador que tiene Colombia.

En uno de los eventos, en el que se premió a quienes hacían las mejores imitaciones de los cantantes que interpretan, Maluma fue premiado con un diploma.

“Esto es un título que representa para mí el primer diploma como artista y fue gracias a este programa. Me pone en esa posición de que no hay nada difícil, solo es dedicación, disciplina y mucha confianza en ti mismo, si tú no crees en ti, qué esperas de los demás”, fueron las primeras palabras del participante.

Luego, más conmovido, le envió un mensaje directo a la familia, que al parecer no creyó en el talento de este artista.

“A mi hermanito Josué, solo espero que todo esto que he hecho valga la pena, esto es por ellos; a mi familia, que los sueños sí se cumplen y muchas veces me dijeron que no, que yo era la oveja negra por no seguir lo que ellos querían; yo quiero seguir en la música y se los voy a demostrar y aquí estoy”, dijo entre lágrimas el imitador del cantante de reguetón.

Para cerrar la ceremonia, Moisés Angulo también le dedicó unas palabras a su pupilo.

“Tus lágrimas son de sinceridad y las atesoramos en el corazón y aprendemos de ellos, por eso hoy hacemos el brindis por ti y en nombre de la escuela te nombramos como Yo me llamo Maluma, felicitaciones”, dijo emocionado el cantante.

Luego de recibir su diploma, el imitador de Maluma salió al escenario a interpretar la canción ´Marinero´. Al terminar, nuevamente fue ovacionado por los jurados del programa.

“Qué interpretación, la interpretación fue soñada y ya no vas a naufragar, vas a estar navegando en todos los lugares hermosos de este planeta, qué entrega, para mí, de todas, es una presentación de graduación, la mejor de todas las que has hecho en todo el programa”, dijo Amparo Grisales.