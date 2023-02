Convertirse en emprendedor digital, una oportunidad que hoy está al alcance de todos

“Nunca ha habido un momento mejor para iniciar un negocio que ahora”. Las palabras son de Zev Sieglsob, fundador de Starbucks, quien resume muy bien el encanto del mundo en el que vivimos hoy.

Se estima que aproximadamente 3.700 vendedores se unen diariamente a Amazon Seller Central para comenzar a vender en el gigante del comercio electrónico, y se prevé que para 2025 las ventas en línea totales a nivel mundial alcancen los 7,3 trillones de dólares al año, un aumento del 32 por ciento en comparación con 2022. Esto nos da una idea clara de la oportunidad que tenemos ante nosotros.

Pero el ecommerce no es todo. La categoría de los negocios digitales, en general, es fascinante. Puede ir desde la creación de infoproductos que es posible vender a través de comunidades y pauta digital, con la posibilidad de operar todo el modelo desde plataformas como Hotmart; hasta modelos de la ‘economía gig’, como el mundo de la mensajería y entregas, o poder ofrecer servicios en plataformas como Fiverr, o cuidar mascotas a través de Rover.

Este panorama nos lleva a sugerir que las oportunidades y el acceso se están “democratizando”. Hasta hace unos 10 años las oportunidades no eran muy equitativas. Si alguien no lograba entrar a la universidad, las opciones se limitaban a empleos con salarios mínimos y poco crecimiento anual. Incluso, con una educación universitaria, si no se contaba con un círculo de relaciones influyentes, probablemente se terminaba trabajando con un salario un poco más alto, pero sin muchas posibilidades de crecimiento.

El éxito financiero dependía, en gran medida, del networking y no de las habilidades o méritos personales. Sin embargo, este entorno ha cambiado significativamente en los últimos cinco años, especialmente para aquellos que tienen acceso al mundo digital y saben cómo navegarlo.

Miremos un caso práctico: Paula vive en Colombia y quiere emprender, pero no tiene una carrera universitaria ni relaciones. Ella quiere desarrollar una marca de productos, fabricarlos en China y comercializarlos en los Estados Unidos, y por qué no, a nivel global.

Hace unos años, para lograrlo, probablemente hubiera tenido que estudiar Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional, y haber hecho carrera en una empresa que le brindara acceso a relaciones con proveedores en China y cadenas de retail en Estados Unidos. También hubiera tenido que conseguir el dinero para una inversión inicial significativa, viajar, conseguir bodegas en Norteamérica, importar el producto, contratar gente para manejar la logística y las ventas, etc. Era un proceso viable, pero a un costo y riesgo muy alto. Adicionalmente, dependía de las relaciones y el acceso para lograrlo.

Hoy, para alcanzar ese propósito solo se necesita conocimiento y una computadora. Las posibilidades son amplias. Puede estudiar en línea el modelo de negocio completo, desde cómo encontrar un producto con tendencias de crecimiento y poca competencia, hasta cómo crear la marca utilizando herramientas de diseño, algunas de las cuales emplean inteligencia artificial para reducir costos y tiempo.

Es completamente viable que Paula aprenda de manera eficiente y entretenida cómo contactar proveedores en China a través de Alibaba, a negociar con ellos y enviar pequeñas cantidades a Estados Unidos, ya sea a las bodegas de Amazon (para vender bajo el modelo de FBA), o a un proveedor (3PL) que se encargue de toda la logística de entrega al cliente final (Pick, Pack and Ship).}

En el camino aprenderá a crear una página web en Shopify y a promocionar sus productos a través de comunidades digitales y de anuncios en Meta y/o TikTok. Todo esto puede hacerse desde una computadora y con un capital relativamente bajo para comenzar.

Cómo no pensar, entonces, que en un futuro próximo la gran mayoría de la población será emprendedora. Esta proyección contempla América Latina. Por eso es tan importante comunicar que las posibilidades están al alcance del conocimiento, y el conocimiento al alcance de todos. Compartir lo que hemos aprendido en el tiempo ha sido el propósito mayor de smartBeemo como una forma de contribuir al crecimiento de las economías latinoamericanas, de la que hacemos parte, y trabajar juntos hacia un futuro próspero.

*CEO y cofundador de smartBeemo, EdTech que ayuda a enseñar modelos de negocios digitales.

