Así celebrará Bogotá el Año Nuevo Chino

El próximo 7 de febrero, Bogotá será escenario de una de las celebraciones culturales más importantes del mundo: el Año Nuevo Chino. En el Parque de los Novios, la ciudad se sumará a la conmemoración del inicio del Año del Caballo, una fecha que marca no solo el comienzo de un nuevo ciclo en el calendario lunar, sino también una oportunidad para fortalecer el diálogo cultural, el respeto por la diversidad y el encuentro entre comunidades.

El Año Nuevo Chino, también conocido como el Festival de la Primavera, es la festividad más relevante del calendario tradicional chino y se celebra desde hace más de cuatro mil años. A diferencia del calendario occidental, esta celebración se rige por un sistema lunisolar, por lo que su fecha varía cada año entre finales de enero y mediados de febrero.

Más allá de un simple cambio de año, esta festividad simboliza renovación, cierre de ciclos y la llegada de nuevas oportunidades, razón por la cual millones de personas en China y en distintas partes del mundo participan en rituales familiares, actividades culturales y expresiones artísticas cargadas de simbolismo.

La cita será el 7 de febrero de 2026, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en el Parque de los Novios. Foto: Carlos Vásquez M

Durante estas fechas, es tradición realizar limpiezas profundas en los hogares para dejar atrás la mala fortuna, reunirse con la familia, compartir comidas especiales y expresar buenos deseos de prosperidad, salud y armonía. Cada año está representado por uno de los doce animales del zodiaco chino, que se combinan con uno de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua; generando un ciclo que se repite cada sesenta años y que define la energía simbólica del periodo que comienza.

El 2026 corresponde al Año del Caballo de Fuego, una combinación especialmente poderosa dentro de la tradición china. El caballo es un símbolo de libertad, movimiento, fuerza y determinación. En la cultura china representa el avance, la independencia y la capacidad de superar obstáculos mediante la acción constante.

Es un animal asociado con el trabajo, los viajes, el progreso y la valentía para asumir riesgos, cualidades que cobran especial relevancia en tiempos de transformación social y económica.

La presencia del elemento fuego intensifica estas características. El fuego simboliza pasión, energía, creatividad y liderazgo, pero también exige equilibrio y conciencia. En conjunto, el Año del Caballo de Fuego se interpreta como un periodo propicio para impulsar proyectos, tomar decisiones audaces, fortalecer la innovación y avanzar con determinación hacia nuevas metas, tanto a nivel personal como colectivo. Es un año que invita al movimiento, pero también a la responsabilidad frente a los cambios que se emprenden.

La celebración que tendrá lugar en Bogotá se convierte en un espacio significativo para conectar culturas y compartir el valor de las tradiciones ancestrales en un entorno urbano diverso. Foto: VCG via Getty Images

China en Bogotá

En este contexto, la celebración que tendrá lugar en Bogotá se convierte en un espacio significativo para conectar culturas y compartir el valor de las tradiciones ancestrales en un entorno urbano diverso. El evento, organizado con el apoyo de la Embajada de la República Popular China en Colombia, la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio y la Asociación Empresarial Colombo China, busca acercar a la ciudadanía a esta festividad a través de una jornada abierta, familiar y culturalmente enriquecedora.

La cita será el 7 de febrero de 2026, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en el Parque de los Novios. Será un día para celebrar el inicio de un nuevo ciclo, disfrutar del espacio público y reflexionar sobre el valor del intercambio cultural como motor de entendimiento y convivencia. Los organizadores han hecho un llamado a vivir la jornada con respeto por el entorno, recordando la importancia de proteger la fauna y flora del parque, evitar alimentar a los animales y optar por medios de transporte sostenibles para asistir al evento.

La celebración del Año Nuevo Chino en Bogotá no solo marca la llegada del Año del Caballo, sino que también reafirma el papel de la ciudad como un punto de encuentro multicultural, donde las tradiciones del mundo encuentran un espacio para dialogar y enriquecer la vida colectiva. En un año que simboliza movimiento, energía y renovación, esta festividad se presenta como una invitación abierta a avanzar juntos hacia un futuro con mayor conciencia, respeto y prosperidad compartida.