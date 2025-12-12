Así será la celebración de los 403 años de Bucaramanga: música, danza y una ruta de novenas que une a la ciudad

Bucaramanga cumple 403 años el próximo 22 de diciembre y lo celebrará con una apuesta que combina turismo, cultura y tradición. El Festival 1622, una apuesta para dinamizar la economía local y atraer visitantes en temporada de fin de año, busca posicionar a la ciudad como un destino cultural de referencia.

“Queríamos una agenda sólida y atractiva en diciembre que tanto los bumangueses como quienes nos visitan encuentren motivos para quedarse y regresar. Es una iniciativa que fue creada en el 2024, con el plan de desarrollo ‘Bucaramanga Avanza Segura’, que en este 2025 hemos logrado consolidar a través de nueve festivales en el marco del FESTIVAL 1622, logrando posicionar a la ciudad como epicentro cultural, artístico y patrimonial, generando de esta forma una celebración de alto nivel”, afirmó Laura Melissa Patiño, directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT).

La programación reúne más de 50 actividades distribuidas en parques, barrios y escenarios emblemáticos, articuladas a través de nueve festivales: Música, Danza, Voces, Patrimonio, Artesanos, Arte Urbano, Artes Plásticas, Teatro y Circo.

La agenda incluye una carpa de circo para 700 asistentes, maratones de orquestas y danza, así como la semana de artesanos en el Parque de las Cigarras, espacios que fortalecen la participación ciudadana y resaltan el talento santandereano.

El festival cerrará con un concierto gratuito en el Estadio Américo Montanini, con artistas como Peter Manjarrés, Ricarena, Los Tupamaros, agrupaciones regionales, 200 estudiantes de la Escuela Municipal de Artes (EMA) y una gran serenata de mariachis que revive una tradición local.

“Queremos que los bumangueses se sientan orgullosos de su ciudad y que los visitantes vivan una celebración que refleje lo que la ciudad bonita es hoy: una capital cultural en crecimiento”, sostuvo Patiño.

NOVENAS QUE VUELVEN A UNIR A LA CIUDAD

La Ruta de las Novenas, que recorre sectores como San Martín, Pablo VI y Kennedy, recupera los parques como espacios de encuentro familiar. Son más de 40 artistas que hacen parte de una puesta en escena que reúne música, oración y actividades artísticas, que convocan a cientos de personas alrededor de una tradición que fortalece el tejido social.

A esto se suma el espectáculo El Grinch Embejucado, una propuesta que mezcla identidad regional y creatividad contemporánea. Actualmente, Bucaramanga cierra el 2025 con nueve rutas aéreas que permitirán conectar de manera directa con Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Cúcuta, entre otras, además de dos conexiones internacionales con Panamá y Estados Unidos.