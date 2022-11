Bancolombia acelera la movilización de recursos para la transición hacia una economía con menos emisiones. Esta es su estrategia de cambio climático

Además de tener un papel vital en el crecimiento económico y en la movilización de ahorros a proyectos de inversión, el sector financiero tiene la responsabilidad de promover prácticas ambientalmente sostenibles, reducir la huella ambiental de sus operaciones y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Precisamente, Bancolombia fue una de las entidades del país que participó en la edición 27 de la Conferencia de las Naciones Unidas (COP27), el evento de cambio climático que se realizó en Egipto. La entidad ha concentrado esfuerzos en fortalecer el tejido productivo y crear comunidades sostenibles que contribuyan a una transición ordenada, una economía baja en carbono y el cumplimiento de las metas ambientales que se fijó Colombia.

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. - Foto: Cortesía Bancolombia

De acuerdo con Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, el sector financiero tiene grandes retos en la lucha contra el cambio climático y para lograr verdaderos avances se requiere movilizar recursos con un propósito claro. “Ese es uno de los ejes principales de lo que hacemos en Bancolombia y se hace realidad cuando trabajamos con otros actores para movilizar capital y acompañamos a las empresas en la transición de su negocio hacia menos emisiones de carbono”, dice.

En línea con lo anterior, la entidad tiene la meta de movilizar a través de financiación e inversión al menos 500 billones de pesos en iniciativas asociadas a los ODS para el 2030. Esto incluye el compromiso de financiar al menos 40 billones de pesos en proyectos de bajas o cero emisiones relacionados con ganadería sostenible, energía renovable, movilidad sostenible y reconversión tecnológica, entre otras, con el objetivo de evitar la emisión de al menos 9,3 millones de toneladas de CO2. En este propósito ya ha conseguido un avance del 27 por ciento.

Así mismo, Bancolombia es una de las organizaciones que está generando acciones para que el incremento de la temperatura en el planeta no supere los 1,5°C y lleguemos a un punto con efectos devastadores irreversibles. Por ello la entidad es reconocida como el primer banco colombiano que envió a verificación al SBTi (Science Based Targets Initiative) sus metas puntuales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en su cartera de créditos.

La COP27 fue un escenario clave para la organización, pues tuvo la oportunidad de conectarse con lo que sucede en el mundo y fortalecer sus capacidades para acelerar las acciones orientadas al desarrollo sostenible en los países en los que opera: Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador. También logró convocar a otros actores del sector público, privado y multilaterales para trabajar conjuntamente y lograr un mayor impacto.

Este trabajo cobra mayor relevancia en América Latina y el Caribe debido a que es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, con 13 de los 50 países más afectados por emergencias asociadas al clima, según un estudio de la OCDE, Cepal, CAF y la Comisión Europea.

El presidente de Bancolombia también fue uno de los 30 líderes convocados por el secretario general de Naciones Unidas a GISD, la alianza que se creó para acelerar la inversión hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hace parte del grupo de presidentes que establece la guía estratégica de GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), la coalición del sector financiero. Además co-preside el CFLI Colombia, una iniciativa liderada por el enviado especial de la ONU, Michael Bloomberg, para movilizar capital hacia soluciones climáticas, con el objetivo de catalizar proyectos claves que permitan cumplir con las metas del país en este frente.

