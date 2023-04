- Foto: FOUR SEASONS

Colombia es uno de los dos países de Sudamérica en donde está la cadena hotelera Four Seasons. En 2024 inaugurará su tercer hotel en Cartagena

Colombia es un lugar cada vez más atractivo para vivir experiencias de lujo y la cadena canadiense Four Seasons Hotels & Resorts se ha convertido en el principal promotor de la oferta que Bogotá, y el país, tienen tanto para vacacionar como para realizar eventos y convenciones de primer nivel. Desde 2015, su apuesta ha sido unir exclusividad con comodidad y tecnología.

Paula Gamboa, directora de Ventas y Marketing de Four Seasons Hotels Bogotá, explicó que la compañía tiene únicamente 126 hoteles en el mundo. Colombia y Argentina son los únicos países de Suramérica en donde está la marca. “Colombia aún no cuenta con nuestros competidores a nivel internacional, por lo que seguimos siendo los líderes del mercado de lujo en hotelería”, señaló. De hecho, Bogotá es de las pocas ciudades en el mundo que tiene dos hoteles Four Seasons.

Uno de ellos es el tradicional Four Seasons Hotel Casa Medina, ubicado en la Zona G y declarado Patrimonio Nacional en 1985. El edificio, construido en la década de los años cuarenta, ofrece algunas de las habitaciones más exclusivas con las que cuenta la ciudad: tienen vigas en los techos, mobiliario en madera tallada a mano y acogedoras chimeneas. Gamboa describió este hotel como un lugar histórico, colonial, con carácter y personalidad.

Muy cerca se encuentra el Four Seasons Hotel Bogotá, una propiedad más moderna y vanguardista. Además de sus instalaciones, goza de una privilegiada ubicación a pocos pasos de la Zona Rosa, rodeado de reconocidos restaurantes, parques, centros comerciales y escenarios para eventos.

Eventos exclusivos

“Nuestros hoteles son boutique, pequeños y exclusivos, pero somos los lideres en el segmento de lujo tanto en tarifa como en penetración de mercado”, aseguró Gamboa. La mayoría de sus huéspedes llegan desde Estados Unidos, Canadá y Europa. Aunque su objetivo principal es promover el segmento vacacional, los hoteles Four Seasons también se han convertido en escenarios para realizar eventos sociales privados que se celebran en espacios exclusivos como Castanyoles, el restaurante del Hotel Casa Medina.

Así mismo, impulsa tendencias como los buyouts, es decir, que el hotel entero se pone a disposición de huéspedes internacionales que llegan a casarse en Colombia y eligen el hotel para hospedar a todos sus invitados. Por otro lado, la marca tiene una fuerte relación con el segmento corporativo y con el sector de entretenimiento. “La privacidad de nuestros huéspedes es muy importante para nosotros, queremos que se sientan tranquilos en todo momento. Queremos que se sientan como en casa”, precisó Gamboa.

Momentos inolvidables

Aunque es común que la mayoría de hoteles en Bogotá ofrezcan experiencias como recorridos guiados por La Candelaria o Monserrate, en Four Seasons llevaron este tipo de actividades a otro nivel. Sus huéspedes pueden acceder a entradas VIP y acompañamiento de guías en diferentes idiomas. “Les damos un toque personalizado y exclusivo a los clientes, y eso hace que seamos uno de los hoteles para vivir experiencias de lujo en Bogotá”. Dentro de los planes que ofrecen también están las visitas a la plaza de Paloquemao para comprar productos locales, disfrutar de una tarde en el Parque del Chicó y hasta recibir clases de salsa.

La cadena hotelera también ha logrado posicionar otra experiencia que incluye un jet privado que viaja por varios destinos y países en un avión de la marca. Gamboa mencionó que esto es para huéspedes de un alto poder adquisitivo y que Colombia siempre está entre los destinos elegidos. También han tenido un impacto muy positivo con los fam trips para las agencias de viajes internacionales, que organizan con el objetivo de que conozcan Colombia y recomienden el destino entre sus viajeros.

Detrás del éxito de todas estas experiencias, aseguró Gamboa, están las personas que trabajan en los hoteles. Más allá del lujo, la tecnología y todas las comodidades que hacen únicas sus instalaciones, lo más importante es el servicio que se les entrega a los visitantes. Desde antes de su llegada reciben una atención personalizada, que busca responder a sus deseos y expectativas.

Cartagena, el próximo destino

Para finales de 2024 se tiene proyectada la apertura en Cartagena del tercer hotel de la cadena en el país. El Hotel San Francisco estará en el barrio Getsemaní. “Este proyecto va a permitir crear un cross promotion. Es decir, normalmente las personas que van a Bogotá de vacaciones también eligen como destino Cartagena, que actualmente es la ciudad más turística que tiene el país. Entonces, nuestros clientes podrán tener una experiencia 360 del Four Seasons”, explicó Gamboa.

