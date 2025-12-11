Los mejores planes de Navidad en Bogotá: desde rutas de luz hasta observatorio de estrellas

Bogotá y sus alrededores se preparan para vivir una de las temporadas navideñas más luminosas y diversas de los últimos años, con planes que combinan tradición, gastronomía, naturaleza y grandes espectáculos urbanos. Mientras la ciudad se llena de luces y música, y la sabana ofrece alternativas campestres que invitan a una desconexión cercana, diciembre se convierte en la excusa perfecta para reencontrarse con los espacios, celebrar en comunidad y cerrar el año con experiencias memorables.

La Cabaña Alpina en Sopó estrenó un recorrido navideño con un árbol de casi 20 metros y villas temáticas disponibles solo en temporada. | Foto: Alpina, API

Uno de los destinos que más expectativa ha generado este año es La Cabaña Alpina, en Sopó, un lugar icónico de la sabana que por décadas ha sido punto obligado para quienes buscan postres y sabores tradicionales.

Alpina, una marca con 80 años de historia, decidió transformar este punto en un verdadero destino turístico navideño, elevando la experiencia. Desde el ingreso, arcos iluminados y senderos de luz conducen a un espacio ambientado especialmente para la temporada, donde una atmósfera cálida envuelve a los visitantes.

El recorrido tiene como protagonista un imponente árbol de Navidad de cerca de 20 metros, diseñado como punto de encuentro ideal para fotografías, reuniones familiares y momentos que quedan en la memoria. La Villa Alpina, un conjunto de villas temáticas, complementa la experiencia con preparaciones exclusivas hechas con productos de la marca y disponibles solo por estas fechas, reforzando su apuesta por unir tradición, entorno campestre y gastronomía en un recorrido que se consolida como una de las novedades más atractivas de diciembre para quienes buscan un plan diferente cerca de Bogotá.

Sin embargo, la Navidad también late con fuerza en la capital, donde la programación cultural toma fuerza en parques, plazas y escenarios emblemáticos. Los espectáculos urbanos se han convertido en uno de los planes preferidos de quienes disfrutan actividades nocturnas y al aire libre, con shows que mezclan música, efectos especiales y puestas en escena multitudinarias de acceso gratuito o a bajo costo.

El Planetario de Bogotá ofrece observación de estrellas y contenidos especiales sobre el solsticio para vivir una Navidad educativa e inmersiva. | Foto: Alcaldía de Bogotá

La ciudad también ofrece alternativas educativas y sensoriales como las jornadas especiales del Planetario de Bogotá, que durante la temporada decembrina incluyen observación de estrellas, contenidos sobre el solsticio y experiencias inmersivas para familias que buscan una Navidad diferente.

A esto se suma el festival “Brilla Sueños”, un recorrido iluminado compuesto por más de 20 espacios temáticos que invitan a soñar a través de escenarios interactivos, ambientes mágicos, una pista de hielo y un paseo de aproximadamente dos horas. Este festival, abierto hasta el 12 de enero de 2026 y apto para personas de todas las edades y también para mascotas, se posiciona como una de las experiencias más inmersivas de la temporada.

El Cerro de Monserrate se ilumina en diciembre con figuras temáticas que acompañan la vista nocturna más icónica de Bogotá. | Foto: Getty Images

Para quienes prefieren escapar brevemente de la rutina sin alejarse demasiado, las opciones también se extienden hacia los alrededores de Bogotá. Una de las más emblemáticas es la visita al Cerro de Monserrate, que en diciembre se ilumina con figuras temáticas y propone un recorrido visual que se complementa con la panorámica nocturna de la ciudad desde las alturas.

Es un plan corto pero impactante, especialmente para quienes disfrutan la fotografía y la contemplación. Así mismo, pueblos cercanos de Cundinamarca y Boyacá refuerzan su tradición navideña con plazas decoradas, pesebres, alumbrados y una oferta gastronómica local que convierte estas visitas en escapadas de un día ideales para caminar, tomar chocolate caliente y apoyar los comercios de la región.