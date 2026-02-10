Mercadeo

Publicidad exterior en Colombia: así evoluciona para conectar con las audiencias

Medellín fue el escenario de una experiencia distinta que le permitió a Grupo Nutresa vivir de otra manera la publicidad exterior. Liderada por Publicis Groupe, la jornada incluyó avances hacia formatos digitales, medibles y basados en datos.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 2:38 p. m.
Durante la jornada, equipos de mercadeo del Grupo Nutresa recorrieron distintas estaciones diseñadas para evaluar cómo los nuevos formatos de publicidad exterior impactan al consumidor en entornos urbanos reales, más allá de la lógica tradicional de visibilidad.
La publicidad exterior en Colombia atraviesa un proceso de transformación marcado por la digitalización, el uso de datos y nuevas formas de interacción con las audiencias. Esa evolución fue el eje central de una jornada técnica realizada recientemente en Medellín, donde se analizaron las tendencias que están redefiniendo el ecosistema del Out Of Home (OOH) en el país, a partir de experiencias aplicadas a marcas de consumo masivo.

El encuentro se llevó a cabo bajo el formato de showroom técnico, un modelo que privilegia la demostración práctica sobre la exposición teórica. Durante la jornada, equipos de mercadeo del Grupo Nutresa recorrieron distintas estaciones diseñadas para evaluar cómo los nuevos formatos de publicidad exterior impactan al consumidor en entornos urbanos reales, más allá de la lógica tradicional de visibilidad.

Uno de los ejes centrales fue la integración de tecnología Digital Out Of Home (DOOH), que ha permitido que la pauta exterior incorpore capacidades antes exclusivas de los medios digitales, como la segmentación de audiencias, la adaptación de mensajes en tiempo real y la medición de resultados con mayor precisión. Este enfoque responde a una tendencia global en la que el OOH deja de ser un canal estático para convertirse en un medio dinámico y medible, alineado con las estrategias omnicanal de las marcas.

A lo largo del recorrido, los participantes analizaron el papel de la data en la planificación de campañas, así como el desarrollo de formatos especiales con producciones diferenciales, pensadas para generar mayor recordación y relevancia en el espacio público. El ejercicio permitió identificar cómo la creatividad, cuando se apoya en la tecnología y el análisis de comportamiento, puede optimizar el alcance y la efectividad de la publicidad exterior.

La jornada también abrió un espacio de discusión sobre los retos actuales del OOH en Colombia, especialmente en sectores como el retail, donde la cercanía con el punto de venta convierte a este medio en una herramienta estratégica para influir en la decisión de compra. Así mismo, se revisaron métricas de efectividad y referencias de mercados internacionales que están marcando el rumbo de la pauta exterior en grandes ciudades.

Desde la organización del evento se destacó la importancia de generar espacios técnicos que acerquen a los equipos de marketing a las capacidades reales del medio, en un contexto en el que las marcas buscan optimizar la inversión publicitaria y fortalecer su conexión con los consumidores en escenarios urbanos cada vez más competitivos.

La elección de Medellín como sede respondió al papel que la ciudad ha asumido como laboratorio de innovación y desarrollo creativo en el país, convirtiéndose en un escenario propicio para probar nuevos formatos y estrategias de comunicación en el espacio público.

Con este tipo de encuentros, el sector de la publicidad exterior avanza en la consolidación de modelos más integrados, donde la tecnología, la colaboración y la medición se convierten en factores determinantes para el crecimiento del OOH en Colombia, en un mercado que exige cada vez mayor precisión y relevancia en los mensajes de marca.

