Ana Beliza Mercado: la influenciadora que llevó la moda colombiana al Festival de Cannes

Ana Beliza Mercado Brun es una de las colombianas que más sabe de moda y estilo. Basta hacer un repaso por su cuenta de Instagram (@anabelizam) para conocer cuáles son las tendencias de temporada y los colores y estilos que se imponen gracias a que recorre las más importantes pasarelas del mundo. Es una auténtica it girl.

Cuando atendió esta entrevista, esta diseñadora de modas egresada de la LaSalle College se encontraba en el Festival de Cine de Cannes, invitada por la marca de lujo San Pellegrino. “Ellos son uno de los patrocinadores de la alfombra roja del festival y esta es la tercera vez que puedo acompañarlos desde Colombia. Las tres ocasiones en las que he llevado moda local a la alfombra han sido experiencias realmente surreales”, relata Ana Beliza en entrevista con SEMANA.

Ana Beliza Mercado es diseñadora de modas egresada de la LaSalle College. - Foto: Management @vickypavajeau / Cortesía San Pellegrino

En marzo pasado, había sido una de las invitadas exclusivas de la casa de moda francesa Chanel para ver, en primera fila, el desfile de la marca para su colección fall/winter desde la capital francesa. Fue así como la editora e influencer de moda estuvo junto a las embajadoras de la marca, Penélope Cruz y Carlota Casiraghi, en la Semana de la Moda de París.

Con SEMANA, esta modelo nacida en Montería, Córdoba, habló de cómo nació su pasión por la moda y el diseño, y sobre todo, por las creaciones con sello colombiano.

SEMANA: ¿Cómo nace su interés por el mundo de la moda?

Ana Beliza Mercado (A.M.): Mi madre para mi fue la primera ‘latingal’ que existió. Desde que recuerdo, para las mujeres de mi familia el estilo ha estado presente en su manera de llevar y comunicar lo qué pasa en cada etapa de la vida. Mi madre tenía una boutique de moda, (allí nació me pasión por la moda local realmente) y trabajaba con ella en mis vacaciones. Desde los 14 años sabía que quería estudiar diseño de moda y trabajar en esta industria.

SEMANA: ¿Cómo fue la influencia que recibió de su mamá que fue reina y además tuvo una boutique? ¿Cómo la marcó?

(A.M.): A mi madre siempre le “cupo” el mundo entero en la cabeza. El reinado fue una plataforma que ella utilizó para estudiar fuera Y aprender inglés y francés, Y tener amigas de todas partes. Mi mamá siempre experimenta a la hora de vestirse, mas allá de seguir un tipo de tendencia, su gusto la lleva a distintos lugares y esto para mi estéticamente fue una institución a la hora de desarrollar mi estilo personal. Ella me enseñó el gran rango creativo que existía en nuestro país y también la importancia de la calidad detrás de cada marca.

Ana Beliza Mercado es una modelo nacida en Montería, Córdoba. - Foto: Management @vickypavajeau / Cortesía San Pellegrino

SEMANA: ¿Cómo se convirtió en influenciadora de la moda?

(A.M.): Realmente esto no fue algo que planeé. Mi sueño siempre ha sido la moda, quiero crear industria y ayudar a sostenerla, el mercado de la moda tiene toda la materia prima para ser uno de los sectores que represente una fuente relevante de entrada económica en nuestro país. Realmente, su rango de utilidad si hace bien es impresionante.

SEMANA: ¿Y cuándo se animó a dar por fin ese paso?

(A.M.): A mis 24 años salí de un canal de televisión con mi chiquito recién nacido y sin un camino claro. Mi esposo me recordó que la moda siempre había sido mi pasión, que buscara mi camino allí nuevamente y así fue. Siempre he soñado con tener una revista de moda. Para ese momento no era un negocio sostenible, así que decidí abrir una plataforma web en 2017 que tuviera un discurso algo distinto a lo que se presentaba en el momento. El pitch era el talento local y la importancia de mirar hacia adentro, descubrir la oferta nacional y tener looks de pies a cabeza en moda colombiana.

También hacíamos entrevistas a diferentes talentos de la industria y cubríamos los movimientos de moda del país como Bogota Fashion Week y Colombiamoda. Luego de un tiempo, terminé metida en un negocio redondo además de una catapulta de oportunidades que desembocaron en asociaciones con marcas globales con las que había querido trabajar toda mi vida.

SEMANA: ¿Sí es cierto eso de que la moda no incomoda? ¿O las tendencias no están hechas para todos?

(A.M.): No podría ser más preciso. La moda es una extensión cultural y estética de la percepción de cada quien acerca de su universo. Te permite total libertad de expresión y, junto con ella, un consumo capaz de generar un impacto enorme a nivel estructural. Tanto positiva como negativamente. En cuanto a las tendencias creo que es un juego de máscaras y miras a ver cuál te quieres poner. Hay tendencias que nacen del sentido del humor, otras del mercadeo y otras (mis favoritas) son la desembocadura de los periodos del tiempo. Cada 20 años las estéticas vuelven de manera cíclica y cada 5 años, si se mira con suficiente perspicacia, es posible leer lo que podría ser el siguiente it-thing. Solo basta con mirar al pasado para entender cual podría ser el futuro. Aquí todo está inventado, entonces depende de la sociedad decidir ese movimiento; es un ejercicio estimulante y espectacular.

SEMANA: Usted es una gran impulsadora de la moda local. ¿Qué destaca de las confecciones y creaciones hechas en Colombia? ¿Qué nos distingue?

(A.M.): Nuestra historia. Me fascina decir en mis masterclass y conferencias que usualmente se hace el producto y luego se busca la historia para ligarlo a un concepto y generar todo el proceso creativo alrededor de la venta. En el caso de Colombia, nuestra ubicación geográfica hace que poseamos un imaginario que, sin querer queriendo, es más rico que el de muchas personas en cuestión de entender la fauna y flora, intuitivamente, como un lenguaje común. Esto unido a la capacidad de resiliencia de nuestra gente y la falta de credibilidad de predecir el clima en el trópico crea una versatilidad que cuenta una historia que no puede pasar desapercibida. Es auténtica y genuina, viene del alma y eso se siente.

"Encontrar tu estilo propio es una obra que siempre estará en construcción y depende 100 % de nosotros mismos": Ana Beliza Mercado - Foto: Management @vickypavajeau / Cortesía San Pellegrino

SEMANA: Muchas personas, especialmente mujeres, se preguntan cómo hallar realmente un estilo propio, que no responda a la moda de turno, sino a lo que esa persona representa. ¿qué consejo les daría en esa búsqueda?

(A.M.): Esta es la tarea más difícil de la moda. Encontrar tu estilo propio es una obra que siempre estará en construcción y depende 100 % de nosotros mismos. Tomar riesgos, no tomarnos el tema tan enserio y poco a poco a medida que se hace el ejercicio nos sentiremos más cómodos con ciertas cosas, más arriesgados con otras. De esta forma, adquirimos un hábito netamente instintivo que termina traduciendo una versión estética de lo que somos. Nuestro estilo propio.

SEMANA: ¿Cuáles son esos pecados imperdonables en materia de moda?

(A.M.): No sentirte tú mismo.

SEMANA: ¿Cuáles son sus diseñadores de cabecera y qué destaca de ellos?

(A.M.): ¡Uf! ¡Hay tantos! Por encima, Silvia Tcherassi, Beatriz Camacho, Johanna Ortiz, Kika Vargas, Esteban Cortázar, María Elena Villamil… Tengo tantos que no tendría tiempo suficiente para nombrar todo el talento que poseemos en Colombia. De ellos destaco su garra, su empuje, su perspicacia y su inteligencia a la hora de hacer de una expresión creativa negocios de familia impactantes. Muchos, como Esteban o Silvia, se hicieron en el off-line de la vida, escribiendo la historia de Colombia como un lugar donde hay cabida para la moda, un lugar que posee una cuna de talentos que logra gritar con orgullo lo que somos. Todos tienen una historia muy valiosa qué contar, pero sobre todas las cosas son los referentes para las generaciones qué vienen detrás, los pelaos que estudian con más juicio esta industria y que van a terminar siendo los que lleven este sector al siguiente nivel.

SEMANA: Háblenos de su experiencia en el reciente Festival de Cannes...

(A.M.): Cannes es un sueño. Una de las marcas de lujo con las que tengo la fortuna de trabajar es San Pellegrino de Nestlé. Ellos son uno de los patrocinadores de la alfombra roja del festival y esta es la tercera vez que puedo acompañarlos desde Colombia. Las tres ocasiones en las que he llevado moda local a la alfombra han sido experiencias realmente surreales. La industria del cine es completamente desconocida para mí, pero me siento muy afortunada de que la moda pueda unirse a vertientes como esta dentro de las artes y nos brinde estas oportunidades bonitas.