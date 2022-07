A empujones botaron de vehículo a usuario por quejarse del costo del pasaje de bus

Indignación ha despertado en México el hecho denunciado por un pasajero de un bus en el Estado de Nuevo León, quien en video captó el momento en que el conductor del automotor y otro usuario protagonizaron una acalorada discusión por la tarifa del transporte público.

En el video captado por los pasajeros, y difundido a través de las redes sociales, se percibe el momento en que el usuario se sorprende por el costo del pasaje: 15 pesos mexicanos, advirtiendo que ese precio estaba muy alto, y afirmando que no pagaría tal monto.

Según denuncia la usuaria que compartió el video en las redes sociales, por el alto cobro del pasaje, el usuario había denunciado la presunta irregularidad en la tarifa, y se disponía a bajarse del automotor; no obstante, cuando se aprestaba a ello, el conductor detuvo el vehículo y se levantó del asiento, haciendo que la pelea pasara de las palabras a los golpes, lanzando al usuario, violentamente, fuera del bus.

“Yo tengo que liquidar 15 pesos tuyos y esos tres pesos más yo no los voy a pagar carnal, yo no voy a pagar por ti”, había advertido el conductor, cuando el pasajero advertía que solo pagaría 12 pesos por el trayecto.

Tras los reclamos del usuario, el enfurecido conductor se acercó a este y tomándolo de la camisa, comenzó a amenazarlo.

“A mí no me estés insultando, me estás rayando la madre”, se oye decir al conductor, un hombre de camiseta roja y gorra, quien finalmente, y pese a que otros usuarios se encontraban accediendo al bus, decidió empujar fuera de este al pasajero con quien había sostenido el altercado.

“Ya, por favor”, se oye gritar a algunos pasajeros que presenciaron el altercado, y acto seguido se ve como el conductor empuja con fuerza fuera del vehículo al usuario.

Chofer de urbano tumba a pasajero, que por teléfono denunció cobro de 15 pesos de la ruta. A esto se enfrentó el usuario, que ya descendía de la unidad, después de seguir las indicaciones del @IMyANL de que no pagaran los 15 pesos… Que barbaridad ! pic.twitter.com/n9iAf78Smz — Yadith Valdez (@yadithvaldez) June 30, 2022

Acto seguido, múltiples voces se escuchan al interior del vehículo, recriminando la actuación del conductor, quien retoma su silla y vuelve a arrancar.

Mientras que desde la parte trasera del vehículo, una mujer le aconseja que “no debería recurrir a los golpes”, el conductor, groseramente, comienza a advertir que el “no va a llevar de gratis”, advirtiendo que, el pasajero al que botó violentamente del automotor lo estaba “robando e insultando”.

“Si tú estás dispuesto a que te insulten y te roben, pues yo no”, dice desde su puesto el enojado chofer, a quien ahora miles de usuarios de redes sociales piden que se investigue.

¡Qué barbaridad!, sentencia en la publicación la mujer que hace pública la denuncia, en un post de la red social de Twitter que presenta cerca de mil replicas tras haber sido dado a conocer la noche del pasado miércoles.

Según advierte en otra de las publicaciones la denunciante, quien pide que el hecho sea investigado y sancionado, los hechos ocurrieron en al interior de un bus que cubre la ruta 203, servicio económico n.° 11 a la altura de Avenida Vasconcelos en la localidad de San Pedro, estado de Nuevo León.

Pese a que algunos usuarios han defendido al conductor, advirtiendo que lo que se evidencia es la ‘reacción a un insulto’ de un pasajero; sin justificar el empujón, otros señalan que la actitud del conductor es ‘prepotente’, añadiendo que “es servidor público y como tal debe atender y mantener la serenidad, más cuando aumentan sin avisar a los usuarios, es un golpe bajo a ellos”.

“La acción del chófer no debió haber pasado, pero el usuario también debió haber puesto la queja sin insultar, la autoridad dice no paguen, pero el chófer es un empleado que recibe órdenes y la autoridad de movilidad no hace nada”, apunta otro de los internautas que reaccionan al hecho que ya ha sido replicado por algunos medios de comunicación en ese país.