Indignante: video de cámara de seguridad dejó en evidencia caso de ‘tocamiento’ a menor en México

Indignación han despertado las imágenes de una cámara de seguridad difundidas por un medio local de México, en las que quedó en evidencia un grave caso de abuso sexual ocurrido en días pasados en la colonia San Antonio Abad en Puebla, donde un hombre, de mediana edad, arremetió en contra de una niña que se encontraba haciendo un mandado, acorralándola y realizándole tocamientos indebidos.

En las imágenes, se puede ver cómo, mientras que la menor va caminando por la acera con su uniforme, este espera a que llegue hasta donde está él para agarrarla por la espalda y realizar una serie de ‘tocamientos’ en el pecho, las piernas, las partes íntimas y el trasero de la niña.

En el momento del ataque, el pervertido puso una de sus manos sobre la boca de la menor para evitar que gritara.

Tras algunos segundos de la agresión, y debido a los gritos de la menor, el hombre la suelta y sigue su camino, mientras que ella, de once años, intenta alejarse del lugar visiblemente afectada y aterrorizada por lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron en una calle que, según lo evidenciado en las cámaras de seguridad, no es muy transitada.

El hecho fue dado a conocer por la menor, quien en medio de lágrimas contó a su mamá lo ocurrido, lo que desencadenó la investigación que permitió el conocimiento del video captado por la cámara de seguridad.

Tras la publicación de este video, habitantes del sector pidieron a las autoridades adelantar una investigación orientada a la identificación y captura del hombre, señalando que en el pasado, este, aparentemente, sería el responsable de otros hechos abusivos contra mujeres de la comunidad.

Hasta el momento, las autoridades de dicha ciudad no se han pronunciado para explicar si ya están tras la pista del abusador.

Vecinos del sector también pidieron a las autoridades el despliegue de mayores condiciones de seguridad para los transeúntes y habitantes del sector, y abogaron porque la menor y sus familiares cuenten con el debido acompañamiento para superar el descrito hecho traumático.

Mediante las redes sociales, ciudadanos han emprendido por cuenta propia una campaña de difusión de las imágenes del acto abusivo, con el objetivo de que se masifique, y lograr así que alguna persona que logre identificar al agresor pueda denunciarlo con miras a alcanzar su captura.

“Si lo conoces, si lo has visto, si has sido su víctima, denúncialo. Este enfermo NO debe estar libre en las calles de #Puebla”, reza una de las publicaciones que circulan a través de las redes sociales en las que se retoma el video para promover la identificación y judicialización del abusivo.

Pese a que el hombre que se evidencia en la grabación como responsable del caso de abuso sexual, usa tapabocas; lo que podría dificultar su identificación, existen otros factores en su vestimenta, maleta y rasgos físicos particulares que podrían contribuir a su identificación.

El video originalmente fue difundido el pasado 17 de junio a través del canal Televisa.

Una publicación posterior, que capta algunos minutos antes, evidencia que el hombre estaría acechando a la niña, quien antes de ser atacada, había ido a la tienda. En el segundo video se muestra como el abusador y su víctima ya se habían cruzado en el mismo andén solo minutos antes.

🚨 Una cámara de seguridad grabó el momento en que un sujeto hizo tocamientos lascivos a una menor de edad. Esto ocurrió en San Antonio Abad. 🚨 #Puebla pic.twitter.com/juRD93rDN6 — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) June 21, 2022

De acuerdo con la ONG México Evalúa, en ese país, los casos de abuso sexual van en aumento, no obstante, los investigadores tienen un gran obstáculo en el proceso de investigación y esclarecimiento por lo que la mayoría de estos quedan en la impunidad.

Según dicha ONG, en 2021, el 99.7 % de los casos de abuso sexual que se estiman ocurrieron, no fueron denunciados.

En ese sentido, la ONG también refiere que los casos de acoso son menos denunciados que los casos de violaciones, revelando a su vez las zonas del país donde las conductas indebidas en contra de las mujeres son mayores.

En ese sentido, el reporte de la México Evalúa, refiere a las ciudades de Tlaxcala (Tlaxcala),Mérida (Yucatán), y Tampico (Tamaulipas),como los sitios donde se presenta mayor número de casos que se quedan en el silencio, haciendo un llamado a que las mujeres no permitan estas conductas y por lo menos denuncien esta clase de hechos.