Abuelita con cáncer hizo conmovedora petición: “antes de irme quiero conocerte”

La petición de una adulta mayor a quien le diagnosticaron cáncer ha generado conmoción en redes sociales, cuyo alcance se ha multiplicado en las últimas horas. La solidaridad no solo de internautas sino también por parte de quienes han sido testigos de la lucha de múltiples personas no pasa desapercibida y centra la atención en internet.

Conocer a figuras públicas, hacer algún viaje, ver nuevamente a los seres queridos y el ‘simple’ hecho de pasar tiempo de calidad integran parte de los últimos deseos en algunos, a quienes les han diagnosticado enfermedades de gravedad. Es ahí cuando las plataformas digitales toman un papel central para materializar los anhelos.

La mujer dijo que fue diagnosticada con cáncer de colon. - Foto: Fotograma / 00:01 / TikTok @stitchsh

En TikTok se conoció el caso de una abuelita con su peculiar deseo: quiere conocer a su artista preferido, Chayanne. La mujer fue clara en que no tenía como intención despertar un sentimiento de pesar, pero insistió en buscar ayuda para que su voz y ruego pueda replicarse hasta ser escuchada por el propio cantante y bailarín puertorriqueño.

“Quiero salir adelante”

“Chayanne no quiero causarte lástima. Tengo cáncer y me gustaría conocerte antes de que me salgan alas y espero en Dios que no me vayan a salir alitas porque todavía tengo mucho, mucho (que hacer). Tenemos tres nietos, tres hijos que vas a conocer y por ellos quiero salir adelante”, dijo la abuelita, mientras su voz se entrecortaba.

“Te quiero conocer. Yo soy Leidy, Chayanne”, agregó la mujer (a quien le diagnosticaron la enfermedad en su colón), al depositar su confianza en que su sueño se convierta en realidad algún día. De inmediato la solidaridad se apoderó de las redes sociales y fueron decenas las menciones que usuarios hicieron al artista para atender el llamado.

La petición se acerca al millón de visualizaciones y ya supera los 20.000 comentarios. “Visítala, por favor”, “Es tu oportunidad de conocer a una fan”, “Cúmplele el sueño a esta dama, antes de que sea tarde”, “Dios me la bendiga y esperemos que Chayanne le haga su sueño realidad”, “¿Cómo le hacemos para que esto sea posible?”, “Sabemos que tienes un gran corazón” son algunos de ellos.

Colombiana con cáncer cumplió su sueño

En otros hechos, a comienzos de abril, trascendió la súplica de Leidy Viviana Gómez, una colombiana de 42 años en Estados Unidos, quien pidió ayuda para volver a encontrarse con sus papás. Concretamente, la mujer, a quien le diagnosticaron cáncer en etapa terminal, hizo un llamado a las autoridades de ese país y su nación de origen para que aprobaran una visa humanitaria.

“Pido que me ayuden a ver si mis papás pueden venir a estar unos días conmigo (...). Lo más probable es que no tenga cura porque es un cáncer muy agresivo. Me crece y nada me ha valido (...). Poder sentir el agrado de vernos o despedirme de ellos”, dijo en un video que intentó pudiese llegar hasta la Casa Blanca.

Colombiana fue diagnosticada con cáncer en 2021. En este momento permanece hospitalizada. - Foto: Instagram / Dianacatano

Hace algunas semanas, finalmente su sueño se hizo realidad y la primera en viajar a territorio norteamericano fue su mamá, quien en su momento sufrió un accidente que le dejó parálisis en media parte del cuerpo. Inicialmente, a su papá le negaron el permiso especial; no obstante, la semana pasada se conoció que finalmente pudo viajar.

Gómez, como muchos otros latinoamericanos, viajó a Miami con la motivación de trabajar; pero, posteriormente, se le detectó un cáncer de seno. Según contó su familia a SEMANA, al comienzo ella les dijo que “todo estaba bien”, y agregaron que no estaban “enterados de la gravedad de la situación”.

Recientemente, a través de Facebook, una allegada a la colombiana y quien ha estado cuidando de ella, reveló que la esperanza de vida se había aumentado unos meses.