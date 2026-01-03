Mundo

“Al fin vamos a salir de esta pesadilla”: activista de derechos humanos en Venezuela

Desde Caracas, un defensor de presos políticos relató a SEMANA cómo se vivió una madrugada de bombardeos en varias zonas de la capital venezolana. Hay calles desiertas, mucha gente concentrada en automercados, farmacias y gasolineras.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 4:19 p. m.
Activistas reaccionan a los ataques en Venezuela y la caída de Maduro.
Activistas reaccionan a los ataques en Venezuela y la caída de Maduro. Foto: Getty Images / AP

“En casi toda Venezuela hay presencia militar, aunque no masiva. Se concentra en puntos específicos, junto con grupos de los llamados colectivos: civiles armados que el régimen utiliza para intimidar a la población”, así comenzó su testimonio un activista de derechos humanos al describir cómo vivieron los venezolanos una madrugada marcada por bombardeos, en medio de una operación dirigida por el Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de capturar al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Pese a que Diosdado Cabello convocó desde la madrugada a sus seguidores a salir a las calles para protestar, el llamado no tuvo eco ni en Caracas ni en el resto del país.

Donald Trump, Nicolás Maduro.
Donald Trump, Nicolás Maduro. Venezuela Foto: AP

“Ha salido algo de gente, pero no se ha visto ninguna manifestación masiva a favor de Maduro. Eso no ha pasado”, aseguró el activista.

Por el contrario, la mayoría de los ciudadanos ha optado por permanecer en sus casas. Quienes salen lo hacen principalmente para abastecerse en farmacias y automercados, que se encuentran colapsados. Lo mismo ocurre en las estaciones de servicio: las pocas bombas de gasolina abiertas están abarrotadas. “No hay manifestaciones ni a favor de Maduro ni en respaldo de lo que está ocurriendo”, añadió.

Según el defensor, quien pidió resguardar su identidad por temor a represalias, la población conoce bien el funcionamiento de la maquinaria represiva del régimen y la espiral de miedo que suele activarse en momentos de crisis. “Este es el ánimo que se siente en Caracas: calles desiertas, mucha gente concentrada en automercados, farmacias y gasolineras, y una calma expectante”.

María Corina Machado tras captura de Nicolás Maduro: “El gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa”

“Todos estamos esperando a ver qué va a pasar. Las fuerzas políticas opositoras también parecen estar a la expectativa de lo que diga el presidente Donald Trump en su alocución del mediodía”, explicó.

El activista relató que, aunque su vivienda se encuentra lejos del palacio presidencial y de las bases militares, logró percibir con claridad los bombardeos. “Vivo en un piso alto y, a las dos de la mañana, me despertó el sonido de las bombas. Era muy fuerte”.

Las explosiones, detalló, se registraron en la base aérea de La Carlota. Desde su apartamento pudo ver las columnas de humo y escuchar de forma constante el sobrevuelo de aviones y helicópteros sobre Caracas. “La gente estaba muy nerviosa, pero al mismo tiempo era algo que se venía esperando en Venezuela”, afirmó.

“Los venezolanos asumían que esto podía ocurrir. Importaba más el qué que el cómo: el qué era salir de Maduro y de esta pesadilla que estamos viviendo. El cómo dejó de ser lo principal”, reflexionó.

Nicolás Maduro, preso: la gran victoria de la democracia. Salud Hernández-Mora celebra la caída del dictador

De acuerdo con reportes de coordinadores y activistas de derechos humanos en distintas regiones del país, el sentimiento se repite. “Muchos dicen: ‘Qué bueno que al fin pasó, que al fin se están dando pasos para salir de esta pesadilla’”, afirma.

En cuanto a la situación de los presos políticos, el activista advirtió que permanecen completamente aislados: “No hay acceso a ningún centro carcelario y no existe posibilidad de contacto. Sin embargo, hasta ahora hemos podido corroborar que no se han presentado situaciones particulares de riesgo contra ellos”.

Según explicó, en este momento los presos políticos no parecen ser un objetivo prioritario del régimen. Aun así, las organizaciones han tenido que tranquilizar a sus familiares. “Desde El Helicoide nos llegó información de que, cuando comenzaron los bombardeos, los funcionarios estaban muy asustados y los presos políticos empezaron a cantar el himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo, por la libertad de Venezuela”, concluyó.

