Mundo

Alerta climática: cierran el parque de hielo más grande del mundo por calor

Según la Organización de las Naciones Unidas, los últimos tres años han sido los más calurosos, con una temperatura media global de 1,48 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 12:02 p. m.
El Parque Mundial del Hielo y la Nieve de Harbin, considerado el parque temático de hielo y nieve más grande del mundo.
El Parque Mundial del Hielo y la Nieve de Harbin, considerado el parque temático de hielo y nieve más grande del mundo. Foto: Getty Images

El Parque Mundial del Hielo y la Nieve de Harbin, considerado el parque temático de hielo y nieve más grande del mundo, cerró anticipadamente su temporada 2026 debido a un inusual aumento de las temperaturas que aceleró el derretimiento de varias de sus estructuras y paisajes helados.

La decisión fue anunciada el sábado por la administración del complejo, que explicó que la 27.ª edición del parque concluyó antes de lo previsto por razones de seguridad y para preservar la calidad de la experiencia de los visitantes.

El deshielo temprano afectó una parte significativa de las esculturas de hielo y construcciones monumentales que cada año convierten a Harbin, capital de la provincia nororiental china de Heilongjiang, en uno de los principales destinos turísticos de invierno del país.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Según los organizadores, las temperaturas superiores a las habituales para esta época del año comprometieron la estabilidad de algunas instalaciones al aire libre, lo que llevó a tomar la determinación de cerrar el parque de forma preventiva.

Mundo

¿A qué hora será el discurso del Estado de la Unión de Trump y qué se espera?

Estados Unidos

Florida en shock: ola de frío ártico activa alertas de congelamiento para millones

Mundo

Audiencia del ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, fue aplazada por emergencia en Nueva York

Estados Unidos

La medida que podría tomar Estados Unidos para la construcción de muro fronterizo

Mundo

Un millón de euros ocultos en bolsas: arrestan en España a colombiana ligada al narcotráfico

Mundo

Entran en vigor los nuevos aranceles globales de Donald Trump. Hay sorpresa por los porcentajes

Deportes

Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

Vehículos

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Mundo

El descubrimiento del milenio: encuentran 1000 toneladas de oro y le corresponde todo a un solo país

Mundo

Fotos del Año Nuevo Lunar Chino 2026: Imágenes de la celebración en el mundo

La administración del complejo indicó que la medida respondió a preocupaciones relacionadas con la seguridad del público y al mantenimiento de los estándares del parque durante el proceso de deshielo.

l
El años pasado el parque alcanzo cifras récord con 3,56 millones de visitantes durante sus 68 días de operación en la temporada 2024-2025. Foto: Getty Images

Hay que señalar que este fenómeno no es aislado. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los últimos once años, entre 2015 y 2025, han sido los once más cálidos desde que existen registros históricos.

Además, señala que los tres años más recientes —2023, 2024 y 2025— se ubican, como los más calurosos, con una temperatura media global de 1,48 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

La potencia militar que desafía al mundo construirá el tren submarino más veloz

Como medida de compensación, los visitantes que ya habían adquirido entradas podrán solicitar un reembolso completo. Además, quienes compraron boletos para el período comprendido entre el 20 y el 28 de febrero recibirán entrada gratuita para la edición del próximo año, como parte de una iniciativa para mitigar el impacto del cierre anticipado y mantener el interés del público.

Aunque el parque al aire libre puso fin a sus actividades, el parque temático de hielo y nieve bajo techo, también catalogado como el más grande del mundo en su tipo, abrió sus puertas al mediodía del domingo dentro del mismo complejo.

A
Se estima que este parque temático cubre una superficie de aproximadamente 1.2 millones de metros cuadrados. Foto: Getty Images

Esta alternativa permite a los visitantes seguir disfrutando de esculturas de hielo y atracciones invernales en un entorno controlado, independiente de las condiciones climáticas.

El cierre anticipado ocurre en un contexto en el que China impulsa el desarrollo de su economía del hielo y la nieve como una nueva fuente de crecimiento.

El gobierno chino busca que este sector alcance una rentabilidad económica de 1,2 billones de yuanes para 2027 y de 1,5 billones para 2030, consolidando a Harbin como uno de los ejes clave de su estrategia turística y económica.

Más de Mundo

Donald Trump

¿A qué hora será el discurso del Estado de la Unión de Trump y qué se espera?

Millones de personas enfrentan alertas por congelamiento y posibles impactos en agricultura, servicios y vida cotidiana.

Florida en shock: ola de frío ártico activa alertas de congelamiento para millones

El mayor general retirado Hugo Carvajal, quien durante más de una década fue asesor del presidente Hugo Chávez, en una foto el 15 de septiembre de 2019 en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo)

Audiencia del ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, fue aplazada por emergencia en Nueva York

EE.UU.

La medida que podría tomar Estados Unidos para la construcción de muro fronterizo

a

Un millón de euros ocultos en bolsas: arrestan en España a colombiana ligada al narcotráfico

Socios comerciales clave de Estados Unidos, como la Unión Europea y el Reino Unido, afirmaron estar preparando sus respuestas a la escalada de Trump.

Entran en vigor los nuevos aranceles globales de Donald Trump. Hay sorpresa por los porcentajes

Claudia Sheinbaum mantiene en firme la realización del Mundial 2026 en México, tras rumores por la ola de violencia

Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

Latinos calificados replantean su futuro ante la incertidumbre en Estados Unidos

El sueño americano se enfría: talento latino explora nuevas rutas en Europa

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez se pronuncia sobre su reunión con el jefe del Comando Sur: “Me tocó sentarme cara a cara con los verdugos”

Noticias Destacadas