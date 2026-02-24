Alerta climática: cierran el parque de hielo más grande del mundo por calor

El Parque Mundial del Hielo y la Nieve de Harbin, considerado el parque temático de hielo y nieve más grande del mundo, cerró anticipadamente su temporada 2026 debido a un inusual aumento de las temperaturas que aceleró el derretimiento de varias de sus estructuras y paisajes helados.

La decisión fue anunciada el sábado por la administración del complejo, que explicó que la 27.ª edición del parque concluyó antes de lo previsto por razones de seguridad y para preservar la calidad de la experiencia de los visitantes.

El deshielo temprano afectó una parte significativa de las esculturas de hielo y construcciones monumentales que cada año convierten a Harbin, capital de la provincia nororiental china de Heilongjiang, en uno de los principales destinos turísticos de invierno del país.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Según los organizadores, las temperaturas superiores a las habituales para esta época del año comprometieron la estabilidad de algunas instalaciones al aire libre, lo que llevó a tomar la determinación de cerrar el parque de forma preventiva.

La administración del complejo indicó que la medida respondió a preocupaciones relacionadas con la seguridad del público y al mantenimiento de los estándares del parque durante el proceso de deshielo.

El años pasado el parque alcanzo cifras récord con 3,56 millones de visitantes durante sus 68 días de operación en la temporada 2024-2025. Foto: Getty Images

Hay que señalar que este fenómeno no es aislado. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los últimos once años, entre 2015 y 2025, han sido los once más cálidos desde que existen registros históricos.

Además, señala que los tres años más recientes —2023, 2024 y 2025— se ubican, como los más calurosos, con una temperatura media global de 1,48 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

La potencia militar que desafía al mundo construirá el tren submarino más veloz

Como medida de compensación, los visitantes que ya habían adquirido entradas podrán solicitar un reembolso completo. Además, quienes compraron boletos para el período comprendido entre el 20 y el 28 de febrero recibirán entrada gratuita para la edición del próximo año, como parte de una iniciativa para mitigar el impacto del cierre anticipado y mantener el interés del público.

Aunque el parque al aire libre puso fin a sus actividades, el parque temático de hielo y nieve bajo techo, también catalogado como el más grande del mundo en su tipo, abrió sus puertas al mediodía del domingo dentro del mismo complejo.

Se estima que este parque temático cubre una superficie de aproximadamente 1.2 millones de metros cuadrados. Foto: Getty Images

Esta alternativa permite a los visitantes seguir disfrutando de esculturas de hielo y atracciones invernales en un entorno controlado, independiente de las condiciones climáticas.

El cierre anticipado ocurre en un contexto en el que China impulsa el desarrollo de su economía del hielo y la nieve como una nueva fuente de crecimiento.

El gobierno chino busca que este sector alcance una rentabilidad económica de 1,2 billones de yuanes para 2027 y de 1,5 billones para 2030, consolidando a Harbin como uno de los ejes clave de su estrategia turística y económica.