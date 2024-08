Antiguo aliado y amigo del expresidente Alberto Fernández habla en SEMANA tras denuncias de maltrato a su expareja: “es un cadáver político en la República Argentina”

Luis D’Elia: Bueno, yo trabajé dos años con Alberto Fernández. Cuando salí, él me pidió que lo ayudara en la divulgación de algunos temas. Trabajé en política, hasta que, bueno, empezaron a circular estos rumores sobre que ejerció violencia con su esposa. El anterior domingo me llamó por teléfono para explicarme que él nunca había ejercido violencia, que era una maniobra, una operación, una mentira, que él era incapaz de hacer eso. En fin, hablamos media hora por teléfono y la cosa quedó ahí. A los cuatro días, el jueves, aparecieron los vídeos y las fotos.

L.D.: Dos horas después que puse ese mensaje, él me mandó dos mensajes de WhatsApp, que también lo publiqué en las redes. Uno diciendo “¿cómo podés creer que yo haga esto?”, y el otro diciéndome, “Bueno, hablá conmigo porque me voy a matar”. Es la misma manipulación que le hacía su esposa, si no has hace tal cosa me voy a tirar este del piso 11 donde él vivía. Este es un verdadero disparate.