Así fue el desgarrador adiós a la colombiana que murió en Estados Unidos, tras un accidente automovilístico

Hace algunos días se confirmó el deceso de Helen Pachón, una colombiana de 21 años que sufrió un accidente en Miami, Estados Unidos, el pasado 26 de enero. Su caso, y el pedido de su mamá, Paola Durán, para que le otorgaran la visa humanitaria y poder acompañar a su hija, conmovieron a todo un país.

En las últimas horas trascendió un video en el que sus familiares le dieron el último adiós, pues la joven estaba ad portas de ser ingresada a una zona en la que ya no serían posibles las visitas. En el clip, de poco menos de ocho minutos, quedó plasmado el momento en el que Helen es llevada por tres miembros del personal médico hacia el área restringida.

La joven llevaba un año en Estados Unidos. - Foto: Facebook / Pao Durán

“Vuela alto chiquita valiente. Quedan muchos recuerdos de infancia. Siempre te recordaremos por esa actitud que tenías, sonrisa y ganas de salir adelante a pesar de la distancia. Te recuerdo mucho y me duele en el fondo todo lo que está pasando. Siempre la quise como una hermana, sé que Dios la tiene en un buen lugar allá con él”, es el mensaje que dejó la mujer que compartió el video.

La connacional sufrió un accidente de tránsito el 26 de enero. - Foto: Facebook / Pao Durán

El amor y dolor quedó expresado en esas imágenes, en las que sus allegados acompañaron en el centro asistencial el recorrido, encabezado por Paola Durán. En otra parte del mismo se registró el momento de la despedida. En el fondo a una mujer se le escucha decir: “si se quieren despedir este es el momento, si se quieren acercar es el momento”.

El momento de la despedida

En seguida se aproximaron allegados de Helen, quienes con un beso le expresaron su amor. La joven fue diagnosticada con muerte cerebral, tras sufrir un accidente en una moto, luego de lo cual llegó al hospital con lesiones de gravedad que llegaron a comprometer varias partes de su cuerpo como los pulmones.

A finales de enero, la mamá de Helen hizo un llamado a la embajada para que ayudara a agilizar su visa humanitaria, ha pedido también de la institución médica que había solicitado su presencia en Estados Unidos. Esta finalmente le fue otorgada, aunque en la grabación del video en mención aún no había recibido respuesta.

“Los médicos dicen que no hay nada que hacer, pero la última palabra la tiene Dios. El hospital me envía esta carta donde solicitan mi presencia de carácter urgente, ya radicamos este papel (...). No sé qué puerta tocar, no sé a dónde ir; pero necesito, por favor, llegar donde está mi hija. El que vea que puede ayudarme se lo agradeceré de corazón (...). No sé qué más hacer, estoy muy lejos, estoy desesperada, pido que me ayuden”, fueron sus palabras en aquel momento.

“Suplico una cita prioritaria”

En un video posterior, volvió a extender su llamado. “Ahora solo ruego y suplico una cita prioritaria para poder estar con ella lo más pronto posible. Les doy gracias a todos por sus buenos deseos, por sus buenos mensajes, por tocar el corazón de muchas personas, gracias (...). Ayúdenme con la cita prioritaria”, añadió en su cuenta de Facebook.

Paola Durán, mamá de la colombiana fallecida, había solicitado visa humanitaria. - Foto: Facebook / Pao Durán

Helen Pachón llevaba un año trabajando en Estados Unidos y, de acuerdo con medios locales como Mega TV tenía la ilusión de comprarle una casa a su mamá.

Paola Durán contó que las personas con las que había conversado sobre los trámites para repatriarla, le habían asegurado que era “muy costoso” y agregó que la Cancillería se había ofrecido a ayudarla. A ese medio aseguró que la recordará como una persona juiciosa, trabajadora, alegre y por todo lo que hizo tanto por ella como por sus hermanos.