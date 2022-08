Aterrador: graban en un centro comercial de Chile la presencia de un supuesto fantasma

Las apariciones fantasmales y demás experiencias paranormales representan un tema que genera opiniones divididas entre las personas. Mientras que algunos lo ven con seriedad y coinciden en que su explicación no corresponde a este mundo, también están quienes lo toman con escepticismo.

Lo cierto es que este tipo de historias suelen llamar la atención de los más curiosos, por lo que no es difícil que se viralicen en redes sociales. Precisamente, hace poco se conoció un video donde se observa una extraña figura dentro de un centro comercial en Chile.

El video, que solo dura un par de segundos, muestra cómo una extraña sombra se ve a través de tres ventanas. Lo curioso es que pasó bastante rápido y, según la persona que compartió el material audiovisual, ocurrió a una hora en que el establecimiento no alberga visitantes.

El material fue publicado por la cuenta de Instagram ‘paranormal.carlosmartinez’, la cual pertenece a una persona que se identifica como “Investigador y Comunicador Paranormal”. En sus redes sociales, Martínez acostumbra a publicar videos e imágenes con supuestas apariciones que le envían sus seguidores.

Según detalló el remitente del video, la supuesta aparición ocurrió “en el mall Parque Arauco”, entre las 3:00 a. m. y las 4:00 a. m. Adicionalmente, aseguró que informó a los carabineros para verificar la situación, pero no hallaron a ningún posible responsable. “Solo coincidimos en que fue algo paranormal”, concluyó el internauta en su mensaje.

El video acumula más de 3.000 ‘me gusta’ y numerosos comentarios. “El fantasma andaba comprando Polo Ralph Lauren”; “Esas ventanas deben medir 2 metros de altura. La sombra incluso pasa como agachada”; “Es enorme y pasa por todas las ventana”; “La wea gigante!!!”; “Slenderman por lo gigante”; “El diablo se viste a la moda”, dicen algunas de las opiniones destacadas.

Si bien no es claro si se trató de una experiencia paranormal genuina o una extraña casualidad, el video ha llamado la atención de miles de curiosos en redes sociales.

De no creer: captan a supuesta ‘niña fantasma’ en carretera del Tolima

Hace unos días, a través de las redes sociales, se hizo viral una misteriosa imagen en donde se puede apreciar el supuesto fantasma de una niña que se sube a los camiones en el departamento del Tolima.

En la fotografía se puede observar a una niña de espaldas con un vestido largo y cabellera negra, mientras viaja en la parte de atrás de un camión a altas horas de la noche.

El relato fue compartido por un usuario de Twitter identificado como Raúl Andrés Herrera. Sin embargo, el portal Laboyanos asegura que la historia es original de Camila Andrea Ruiz.

“Buenas noches, soy una persona del común, que nunca había creído en seres o espíritus; pero una noche, en el departamento del Tolima, en camino para una vereda, íbamos mi familia y amigos en el auto. De una trocha, adjunta a la carretera, salió este camión”, son las palabras con las que inicia el hilo de Twitter.

Acto seguido, relata cómo se encontraron el supuesto fantasma de la niña, que por una extraña razón se sube en la parte trasera de los camiones que van en la vía.

Además, aclaró que nunca dijo que se tratara de una niña fantasma, sino que les pareció muy irresponsable que un camión llevara a una niña colgada, y más a esas horas de la noche.

“Notamos que una niña iba en la parte de atrás, jamás pensamos que fuera un fantasma, antes nos enojamos y decidimos fotografiar, ya que era inhumano que el señor del auto llevara a esa hora una niña, pues era peligroso y eran las 11 de la noche”, agregó.

Según comentó el usuario de Twitter, llegaron a pensar que se trataba de una irresponsabilidad por parte del conductor del camión, al creer que estaba transportando a la niña de ese modo, pero gran sorpresa se llevaron cuando llegaron a una zona más iluminada.

“Ese señor era un irresponsable y seguíamos y seguíamos discutiendo ese hecho tan inhumano y peligroso, como pueden ver en ese sector la carretera es oscura, ya que en ese sector le hacen llamar ‘las manas’, bueno no me desvío mucho, el caso fue que cuando pasamos la parte”, indicó.

Posterior a esto, detuvieron el vehículo de carga pesada, para comentarle lo que habían visto.

“Quedamos fríos y perplejos. Le pitamos al señor y él paró. Le contamos lo sucedido y el señor muy tranquilamente dijo que él no tenía una niña atrás, y que ya le habían advertido anteriormente sobre ese hecho”, comentó.

Buenas noches, soy una persona del comun que nunca habia creido en seres o espiritus pero una noche en el departamento del Tolima En camino de ida para una vereda ibamos mi familia y amigos en el auto,y de una trocha adjunta a la carretera salio este camion y notamos que una niña pic.twitter.com/6NiNJU2taL — raul andres herrera (@fundaescum) August 22, 2022

Asimismo, aseguró que “la gente de la vereda dice que ella se sube a los medios de transporte, que las personas de las motos sienten cuando alguien se les sienta en la parte de atrás de la moto. La verdad da tristeza, es una pequeña que aún no encuentra la paz”.

Por ahora, la imagen ha causado todo tipo de comentarios, ya que algunos usuarios han criticado que la persona involucrada no haya grabado la escena con su celular. “Algo no cuadra, solo tomaste una foto, ¿tu celular no tiene para grabar?”, han manifestado algunos internautas.