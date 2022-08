De no creer: captan a supuesta ‘niña fantasma’ en carretera del Tolima

A través de las redes sociales se ha vuelto viral una misteriosa imagen, en donde se puede apreciar el supuesto fantasma de una niña que se sube a los camiones en el departamento del Tolima.

En la fotografía se puede observar a una niña de espaldas con un vestido largo y cabellera negra, mientras viaja en la parte de atrás de un camión a altas horas de la noche.

El relato fue compartido por un usuario de Twitter identificado como Raúl Andrés Herrera. Sin embargo, el portal Laboyanos asegura que la historia es original de Camila Andrea Ruiz.

“Buenas noches, soy una persona del común, que nunca había creído en seres o espíritus; pero una noche, en el departamento del Tolima, en camino para una vereda, íbamos mi familia y amigos en el auto. De una trocha, adjunta a la carretera, salió este camión”, son las palabras con las que inicia el hilo de Twitter.

Acto seguido, relata cómo se encontraron el supuesto fantasma de la niña, que por una extraña razón se sube en la parte trasera de los camiones que van en la vía.

“Notamos que una niña iba en la parte de atrás, jamás pensamos que fuera un fantasma, antes nos enojamos y decidimos fotografiar, ya que era inhumano que el señor del auto llevara a esa hora una niña, pues era peligroso y eran las 11 de la noche”, agregó.

Según comentó el usuario de Twitter, llegaron a pensar que se trataba de una irresponsabilidad por parte del conductor del camión, al creer que estaba transportando a la niña de ese modo, pero gran sorpresa se llevaron cuando llegaron a una zona más iluminada.

“Ese señor era un irresponsable y seguíamos y seguíamos discutiendo ese hecho tan inhumano y peligroso, como pueden ver en ese sector la carretera es oscura, ya que en ese sector le hacen llamar ‘las manas’, bueno no me desvío mucho, el caso fue que cuando pasamos la parte”, indicó.

Posterior a esto, detuvieron el vehículo de carga pesada, para comentarle lo que habían visto.

“Quedamos fríos y perplejos. Le pitamos al señor y él paró. Le contamos lo sucedido y el señor muy tranquilamente dijo que él no tenía una niña atrás, y que ya le habían advertido anteriormente sobre ese hecho”, comentó.

Buenas noches, soy una persona del comun que nunca habia creido en seres o espiritus pero una noche en el departamento del Tolima En camino de ida para una vereda ibamos mi familia y amigos en el auto,y de una trocha adjunta a la carretera salio este camion y notamos que una niña pic.twitter.com/6NiNJU2taL — raul andres herrera (@fundaescum) August 22, 2022

Asimismo, aseguró que “la gente de la vereda dice que ella se sube a los medios de transporte, que las personas de las motos sienten cuando alguien se les sienta en la parte de atrás de la moto. La verdad da tristeza, es una pequeña que aún no encuentra la paz”.

Por ahora, la imagen ha causado todo tipo de comentarios, ya que algunos usuarios han criticado que la persona involucrada no haya grabado la escena con su celular. “Algo no cuadra, solo tomaste una foto, ¿tu celular no tiene para grabar?”.

Asimismo, otro usuario comentó que en “pleno siglo 21 y todavía hay gente que cree en espíritus, duendes, hadas y dioses”, Además, otra persona agregó que “¿Por qué inventarse una historia tan absurda para explicar que una niña se pegó de un camión como hacen todos los niños en todas las veredas del país?”.

Otro usuario manifestó que “es la primera vez que veo un alma usando ropa terrenal. Segundo, el carro rojo está demasiado cerca del camión para generar esa luz tan alta que cubre hasta la carpa. Tercero, el carro rojo refleja una sombra sobre el camión del lado izquierdo y el camión genera su propia sombra del lado izquierdo, es decir, el camión está iluminado por un reflector desde el lado derecho de la carretera”.

Finalmente, esta imagen ha generado todo tipo de comentarios y escepticismo en los usuarios y habitantes del departamento del Tolima.