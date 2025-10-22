Avioneta se estrella al despegar de aeropuerto de Venezuela, el trágico momento fue captado en video

Un terrible accidente tuvo lugar en el estado de Táchira, (zona fronteriza con Colombia), cuando una avioneta se estrelló el miércoles en la mañana mientras intentaba despegar en el aeródromo de Paramillo, en San Cristóbal.

¿Cómo sucedió el accidente?

Aparentemente, uno de los neumáticos de la avioneta se estalló, lo que provocó que, al momento de aterrizar, perdiera el control y se estrellara en la pista.

La explosión creó inmediatamente un fuego abrazador que consumió gran parte de la aeronave. La afectación fue tal que algunos testigos a distancia reportaron una gran columna de humo proveniente del lugar del accidente.

Se conoce que las dos víctimas fatales eran dos pilotos, pero no se han divulgado sus identidades oficialmente. Él rescate fue llevado a cabo de mano de los cuerpos de seguridad y brigadas locales de Táchira.

Las autoridades pertinentes del aeródromo de Paramillo ya se encuentran investigando las causas del siniestro, y si hubo intervención humana que contribuyó a la tragedia, que fue captada en cámara y está siendo viral en redes sociales.

🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: Dos muertos al estrellarse una avioneta que intentaba despegar en el aeropuerto de Paramillo, Táchira, Venezuela. pic.twitter.com/S6WY6saWOL — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 22, 2025

Esta tragedia aérea pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar la seguridad aérea en esta crucial zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, un área de intensa actividad comercial y turística.

Vecinos y usuarios en redes sociales denunciaron la carencia de equipos preventivos y de respuesta adecuados (como bomberos y equipos de rescate aeronáutico), lo que ha iniciado un debate sobre la importancia de mejorar las condiciones operativas de este aeródromo.

En esencia, este lamentable suceso subraya la importancia de revisar y fortalecer las medidas de seguridad aérea en las regiones de frontera para proteger a todos los usuarios de estas rutas de transporte esenciales.

🇻🇪 Cerca de las 10:00 de la mañana de este miércoles, 22 de octubre, se reportó un accidente aéreo en San Cristóbal, estado Táchira.



De acuerdo con los reportes, una aeronave se desplomó durante su intento de despegue en el aeropuerto de Paramillo. Al parecer, un desperfecto… pic.twitter.com/WfSIQrZgK9 — 2001online (@2001OnLine) October 22, 2025

¿Otro accidente?

El pasado 3 de octubre, un helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en el estado Aragua, cerca de Caracas, resultando en la muerte de dos efectivos.

Según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la aeronave, un Enstrom 480 con siglas 61647, cayó a tierra a las 8:35 hora local, en el municipio Girardot “sin comunicar falla de emergencia”. Los fallecidos fueron identificados como la mayor Noglys Carolina García (instructora) y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo (alumno piloto).