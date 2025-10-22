Suscribirse

Avioneta se estrella al despegar de aeropuerto de Venezuela, el trágico momento fue captado en video

Las autoridades confirmaron la muerte de dos tripulantes que viajaban en la aeronave.

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 8:52 p. m.
Se estrella avioneta en Venezuela
Se estrella avioneta en Venezuela | Foto: @AlertaMundoNews

Un terrible accidente tuvo lugar en el estado de Táchira, (zona fronteriza con Colombia), cuando una avioneta se estrelló el miércoles en la mañana mientras intentaba despegar en el aeródromo de Paramillo, en San Cristóbal.

¿Cómo sucedió el accidente?

Aparentemente, uno de los neumáticos de la avioneta se estalló, lo que provocó que, al momento de aterrizar, perdiera el control y se estrellara en la pista.

La explosión creó inmediatamente un fuego abrazador que consumió gran parte de la aeronave. La afectación fue tal que algunos testigos a distancia reportaron una gran columna de humo proveniente del lugar del accidente.

Contexto: Tragedia aérea: dos aviones colisionaron en EE. UU. en pleno intento de aterrizaje

Se conoce que las dos víctimas fatales eran dos pilotos, pero no se han divulgado sus identidades oficialmente. Él rescate fue llevado a cabo de mano de los cuerpos de seguridad y brigadas locales de Táchira.

Las autoridades pertinentes del aeródromo de Paramillo ya se encuentran investigando las causas del siniestro, y si hubo intervención humana que contribuyó a la tragedia, que fue captada en cámara y está siendo viral en redes sociales.

Esta tragedia aérea pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar la seguridad aérea en esta crucial zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, un área de intensa actividad comercial y turística.

Vecinos y usuarios en redes sociales denunciaron la carencia de equipos preventivos y de respuesta adecuados (como bomberos y equipos de rescate aeronáutico), lo que ha iniciado un debate sobre la importancia de mejorar las condiciones operativas de este aeródromo.

Contexto: Revelan video del trágico accidente aéreo que dejó dos muertos en Texas

En esencia, este lamentable suceso subraya la importancia de revisar y fortalecer las medidas de seguridad aérea en las regiones de frontera para proteger a todos los usuarios de estas rutas de transporte esenciales.

¿Otro accidente?

El pasado 3 de octubre, un helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en el estado Aragua, cerca de Caracas, resultando en la muerte de dos efectivos.

Contexto: Video: así salió el único sobreviviente del accidente de avión en India, ¿qué dijo? Esta fue la silla que ocupó

Según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la aeronave, un Enstrom 480 con siglas 61647, cayó a tierra a las 8:35 hora local, en el municipio Girardot “sin comunicar falla de emergencia”. Los fallecidos fueron identificados como la mayor Noglys Carolina García (instructora) y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo (alumno piloto).

Este accidente ocurrió solo nueve días después de otro incidente aéreo, en el que una aeronave se estrelló luego de despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, dejando al menos dos personas heridas.

