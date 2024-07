Biden consigue apoyos en su partido para seguir con su candidatura, pero siguen las críticas

El presidente estadounidense, Joe Biden, sumó este martes el apoyo de congresistas demócratas importantes, pero la rebelión interna latente persiste y no se ha alcanzado un consenso para mantener al mandatario de 81 años como candidato a las elecciones de noviembre.

Mikie Sherrill se convirtió en la séptima congresista demócrata en pedir abiertamente a Biden que no aspire a la reelección. “Sencillamente, tiene que dimitir”, dijo, por su parte, a la cadena CNN el congresista de ese mismo partido Mike Quigley.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

“La pura verdad”

Por ahora los esfuerzos de Biden no lograron convencer al consejo editorial del periódico The New York Times. En un artículo mordaz, la junta directiva estimó que los líderes demócratas “deben decirle la pura verdad”. “Tienen que decirle que su desafío amenaza con darle la victoria al señor Trump. Tienen que decirle que se está poniendo en ridículo y poniendo en peligro su legado”, insistió.