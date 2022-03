Foto: Oficina de prensa de la CAN

CAN aprobó medida para reducir costos de transporte internacional de mercancías

En el marco de las sesiones ordinarias de la Comunidad Andina de Naciones, más precisamente en su periodo 126, y como respuesta a la coyuntura económica que ha originado un significativo aumento en los costos del transporte internacional, en lo que a sus fletes se refiere, la CAN aprobó esta semana una normativa conjunta en sus países miembros orientada a “reducir temporalmente el porcentaje de gastos de transporte para la determinación del valor de en aduana”.

Según detalla la CAN a través de un comunicado, la decisión fue adoptada en el marco de una sesión que estuvo presidida por el viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Daniel Legarda; país que ostenta la presidencia Pro Tempore de la CAN, en encuentro en el que también estaban presentes. los viceministros de Comercio de Bolivia, Benjamín Blanco; de Colombia, Andrés Cárdenas, de Perú, Ana Gervasi y el secretario general de la Comunidad Andina, el colombiano Jorge Hernando Pedraza.

¿Para qué sirve lo aprobado?

De acuerdo con la CAN, la referida decisión puede impactar positivamente en el comercio de la región, advirtiendo que con esta se logra que se ponga freno a eventuales sobrecostos, que terminan por afectar a los productores, y que está encaminada en que dichos sobrecostos, a su vez, no terminen en significar aumento de precios para los consumidores finales; situación que a su vez puede repercutir en barreras para la competitividad de los mismos productos de la región, frente a otros que no estén sometidos a esas situaciones.

La coyuntura

El comercio internacional, además del ‘batacazo’ derivado de la pandemia, se encuentra inmerso en un crisis derivada de los problemas que actualmente se evidencian en el sistema de la logística del transporte internacional, marcado por los problemas en el desplazamiento de mercancías por medios marítimos, y lo que ello ha generado en la cadena de suministro.

Esta situación, conocida en algunos contextos como la ‘crisis de los contenedores’ debido a la escasez de estos, la falta buques y el cierre o intermitencia de la operación de algunos puertos por las estrategias derivadas del control del covid-19, y otros escenarios; como en el caso de Colombia las secuelas derivadas de los daños de la protesta social y las decisiones que motivaron; por los saqueos, a algunas navieras, ha repercutido en detrimento del comercio regional.

¿Qué implica la decisión?

Según explica la CAN, con esta decisión, “cada país podrá aplicar temporalmente, para las subpartidas arancelarias que determine, la reducción de un porcentaje de los gastos de transporte y/o gastos conexos”, advirtiendo que esta decisión se ampara en lo establecido por el Artículo 571, referente al “valor en aduana de las mercancías importadas”, previsto en los acuerdos de asociación regional.

En ese mismo sentido, esta nueva decisión, abre la puerta a que cada uno de los países miembro pueda adoptar el mecanismo a su discreción, pero advierte que en caso de hacerlo, dicha decisión deberá ser notificada o puesta en conocimiento de la Secretaría General de la CAN, con el propósito de que pueda ser informada a su vez a los otros estados miembro.

Para la decisión de adopción o no de la nueva providencia, la CAN da un plazo de máximo 90 días a sus Estado miembro, tiempo que entra en vigor tras el anuncio de la medida.

Otras decisiones

En el marco del encuentro realizado el pasado miércoles, la CAN los delegados de los distintos países también adelantaron discusiones que versaron sobre el desarrollo de proyectos enmarcados en el Fondo de Iniciativas Comunitarias (FIC), impulsado por la Secretaría General de la organización.

Estos proyectos van orientados a la “formación de auditores en buenas prácticas de manufactura”, según precisó la organización, explicando que el otro va encaminado a la implementación de un “Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria Andina”.