China condenó este sábado, 3 de enero, los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro, acciones que amenazan “la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”.

“China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín en un comunicado.

“Tal comportamiento hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello”, añadió.

Por otro lado, tanto el Ministerio de Exteriores como la Embajada de China en Venezuela han recomendado este sábado a sus ciudadanos se abstengan temporalmente de viajar a Venezuela ante el aumento de los riesgos de seguridad.

Según la cuenta de WeChat del Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, se recomienda a los ciudadanos e instituciones chinas que se encuentran actualmente en Venezuela “que vigilen de cerca la situación de seguridad local, refuercen las medidas de seguridad y la preparación para emergencias, y eviten salidas innecesarias”.

También se les insta a mantenerse alejados de zonas de conflicto o áreas sensibles.

Rusia también rechazó la captura de Maduro

Horas antes, Rusia también condenó la acción militar de Estados Unidos en Venezuela y exigió una aclaración “inmediata” sobre el paradero.

Venezuela es el aliado más importante que tiene Rusia en Sudamérica, aunque el Kremlin no ha llegado a ofrecer asistencia a Caracas en caso de conflicto con Estados Unidos.

“Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.

“Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles. La hostilidad ideológica triunfó sobre el pragmatismo de negocios”, añadió.

En otro comunicado, la cancillería de ese país expresó su preocupación por los informes de que Estados Unidos habría sacado “por la fuerza” a Maduro del país.

“Estamos extremadamente alarmados por los informes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país como resultado de la agresión estadounidense de hoy. Exigimos una aclaración inmediata de la situación”, señaló esa cartera.

