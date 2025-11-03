Suscribirse

Cindy Morvan, referente del ciclismo francés y entrenadora de jóvenes, fue asesinada a tiros

La víctima recibió varios disparos propinados con “un arma de gran calibre”.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

3 de noviembre de 2025, 6:28 p. m.
El fiscal adjunto de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu, informó que la víctima recibió varios disparos.
| Foto: Redes Sociales: @ClaireRoya14724

Cindy Morvan, excampeona de Francia en pista y figura muy vinculada al desarrollo del ciclismo femenino en la región de Hauts-de-France, fue asesinada el viernes 31 de octubre en el vestíbulo del edificio donde vivía en Calais. Tenía 39 años y deja dos hijos.

Según las autoridades locales, la agresora fue la pareja actual del excompañero sentimental de Morvan; horas después del ataque, la mujer fue encontrada muerta en su carro, en lo que las primeras pesquisas describen como un suicidio en el que dejó una nota en la que reconocía los hechos.

El fiscal adjunto de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu, informó que la víctima recibió varios disparos propinados con “un arma de gran calibre” en las zonas comunes del inmueble.

De acuerdo con los indicios recogidos por las autoridades, entre ambas mujeres existían “relaciones extremadamente tensas” con fuertes reproches. Las investigaciones siguen bajo la calificación de homicidio voluntario.

La Federación Francesa de Ciclismo (FFC) difundió un mensaje de pesar en redes y en su comunicado destacó la labor de Morvan como entrenadora titulada y su compromiso con las escuelas de ciclismo y la promoción del ciclismo femenino en la región.

Su club, el Union Vélo Club Calais, también rindió homenaje a su trayectoria y a su trabajo con jóvenes deportistas.

Cindy Morvan no solo destacó como excampeona nacional en pista durante su juventud, sino que consolidó una trayectoria dedicada al ciclismo femenino y al desarrollo de nuevas generaciones de deportistas en Hauts-de-France.

Tras retirarse de la competición activa, se vinculó como entrenadora titulada al Union Vélo Club Calais, donde lideró programas de formación para jóvenes ciclistas y promovió la participación de niñas y adolescentes en la pista, ámbitos en los que era reconocida por su disciplina y compromiso.

Su trabajo incluía la preparación técnica de ciclistas emergentes, la organización de entrenamientos y la mentoría personalizada, lo que le permitió dejar una huella significativa en quienes compartieron con ella la pasión por el deporte.

La Federación Francesa de Ciclismo también la destacó por su labor voluntaria y su implicación en iniciativas que buscaban fortalecer la infraestructura y la visibilidad del ciclismo femenino en la región, consolidándola como una figura respetada y querida dentro de la comunidad deportiva local.

La muerte de Morvan generó conmoción en la comunidad ciclista francesa. En la Rapencross de Lokeren, la corredora Marion Norbert Riberolle, del equipo Crelan-Correndon, dedicó su reciente puesto a la memoria de Morvan.

