Colombia se abstuvo de apoyar resolución en la ONU para devolver a niños ucranianos secuestrados por Rusia

La iniciativa, que fue aprobada al final, obtuvo 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones.

Redacción Mundo
5 de diciembre de 2025, 9:49 p. m.
Presidente Gustavo Petro en la ONU
El presidente Gustavo Petro en la ONU. | Foto: Presidencia

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles la resolución “Retorno de los niños ucranianos”, un texto que exige a Rusia garantizar el retorno inmediato, seguro e incondicional de todos los menores trasladados o deportados de manera forzada desde territorios ocupados. La iniciativa obtuvo 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones, entre ellas la de Colombia.

La resolución también insta a Moscú a poner fin de inmediato a cualquier práctica de traslado forzoso, deportación, separación de familias, cambio de ciudadanía, adopciones, acogimientos o adoctrinamiento de menores ucranianos. El texto hace referencia al artículo 49 de la Convención de Ginebra, que prohíbe el traslado forzoso de civiles, incluidos niños, en contextos de ocupación.

Antes de la votación, la presidenta de la Asamblea General presentó el testimonio de un adolescente ucraniano, uno de los miles de menores trasladados o adoptados en Rusia de manera forzosa, lo cual ha sido denunciado por la comunidad internacional durante los más de tres años desde que inició el conflicto.

La resolución busca exhortar a Rusia para que regrese a los niños ucranianos que permanecen en su país. | Foto: REUTERS

“Imagina que eres un joven de 16 años en un día normal (…) cuando unos soldados irrumpen en tu casa, te obligan a subir a su vehículo y te llevan a un destino desconocido”, relató, subrayando que muchos permanecen meses bajo nuevas identidades y lejos de sus familias.

La resolución aprobada por la Asamblea General forma parte de una serie de pronunciamientos internacionales que han buscado visibilizar el impacto del conflicto en los menores ucranianos, un tema que ha generado preocupación en organismos humanitarios y en gobiernos aliados de Kiev. Aunque estas resoluciones no son vinculantes, suelen actuar como herramientas de presión política y diplomática.

La abstención del Gobierno colombiano generó críticas inmediatas en sectores políticos. El representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) cuestionó abiertamente la postura de la delegación nacional. En un mensaje publicado en X, el congresista criticó duramente al gobierno por la postura tomada.

Gustavo Petro y Vladimir Putin
Gustavo Petro y Vladimir Putin. | Foto: Foto equipo de trabajo Petro y foto de Agencias

“El presidente Gustavo Petro debe explicarle al país por qué ordenó que la delegación de Colombia ante la ONU se abstuviera de votar la proposición que exhortaba a Rusia a devolver a los miles de niños ucranianos que han sido secuestrados”, aseguró Forero en su cuenta de la red social X.

Hasta el momento, el Gobierno no ha explicado públicamente las razones detrás de su abstención. La decisión se suma al debate sobre la posición de Colombia frente a la guerra en Ucrania y a las discusiones recientes relacionadas con la cooperación humanitaria, el envío de un hospital militar a zonas afectadas y las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el conflicto.

