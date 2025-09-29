Suscribirse

Comerciante hace estallar su propio establecimiento tras llegada de extorsionistas: en Perú se presenta una extorsión cada 19 minutos

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 10:52 p. m.
Explosión a extorsionistas
Explosión a extorsionistas | Foto: @narcoblogger

Cinco presuntos extorsionistas murieron en Arequipa, Perú, al detonar un artefacto explosivo dentro de un negocio al que irrumpieron con intenciones violentas. El dueño del establecimiento, harto de las amenazas, había preparado la bomba como defensa.

Este suceso, que subraya la desesperación de los comerciantes ante el repunte de la extorsión, está siendo investigado por la policía, que deberá determinar la responsabilidad del propietario.

Al parecer, los delincuentes exigían pagos periódicos bajo la modalidad de “cobro de piso”. Así que, el dueño del establecimiento que había estado sufriendo a causa de los extorsionadores, decidió prepararles una trampa.

El incidente quedó grabado en las cámaras de seguridad instaladas en el negocio.

Cámaras de seguridad Hikvision
Cámaras de seguridad | Foto: VCG via Getty Images

En el video se ve como los atacantes van subiendo la escalera para llegar al local, con los rostros cubiertos y armados con fusiles de alto calibre, todos preparados para atentar contra el dueño del establecimiento.

Sin embargo, en cuestión de segundos la cámara muestra cómo todo se prende en llamas, lo que sorprendió a los intrusos, que quedaron lesionados.

Sin embargo, en cuestión de segundos, la explosión sorprende a los intrusos y los envuelve en llamas. Otra toma muestra cómo el interior de la vivienda queda completamente destruido en segundos.

Los residentes de la zona informaron haber oído un estallido fuerte y, poco después, presenciaron la llegada de la Policía Nacional de Perú. Las autoridades acordonaron el área para iniciar las investigaciones del incidente.

Explosión
Explosión | Foto: @narcoblogger

Hasta el momento, se investigan los antecedentes de los criminales y las circunstancias exactas de la explosión. Este hecho ha generado conmoción en la comunidad, que exige mayor seguridad frente a la creciente ola de extorsiones en la región.

Las autoridades instan a la población a tomar precauciones extremas y recuerdan la disponibilidad de canales oficiales para realizar denuncias de extorsión de manera anónima.

La extorsión en Perú representa una grave crisis, siendo los comerciantes el sector más afectado, según los reportes oficiales. Las cifras de denuncias por este delito son alarmantes y reflejan un crecimiento constante: solo entre enero y abril de 2025, se registraron 9,097 denuncias a nivel nacional.

Bandera Perú
Bandera Perú | Foto: Getty Images

Este incremento se traduce en que, en promedio, se presenta una denuncia de extorsión cada 19 minutos en el país, de acuerdo con el Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la PNP. Dentro de las víctimas, los comerciantes independientes lideran las estadísticas, con 3,639 denuncias reportadas en 2024.

Es importante destacar que estas cifras provienen de denuncias policiales, por lo que el número real de comerciantes que sufren extorsión es, probablemente, mucho mayor.

