Con diferentes misiones, la Nasa y China quieren aterrizar en la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, se encuentra realizando varias misiones, entre ellas, la que más se ha destacado, Artemis, que tal y como lo explica, “llevará a la primera mujer y primera persona de color a la Luna”, usando tecnología de innovación para poder explorar el terreno lunar, que tiene como proyección llegar a Marte.

En un documento titulado Nasa’s Lunar Exploration Program Overview publicado por la Agencia sobre el desarrollo de la misión Artemis, señala que con “el poderoso cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orión acercándose al final de las pruebas y el desarrollo, la agencia tiene la base necesaria para enviar humanos de regreso a la órbita lunar”.

Pero aunque todos esperaban el pasado lunes 29 de agosto que se lanzara el cohete que volvería a rememorar ese hecho histórico donde el hombre llegó a la Luna, no fue posible; según la Agencia, “los equipos están trabajando en un problema de fuga”, por lo que fue aplazado su lanzamiento para el 3 de septiembre.

La noticia de Artemis ha sido titular de prensa internacional, es de destacar que China también se encuentra -tiempo atrás- con una iniciativa robótica que tiene como misión explorar la Luna que coincide con Artemis 3 de la Nasa.

China y Estados Unidos en busca de la exploración del polo sur lunar

Un artículo publicado por Journal of Deep Space Exploration, escrito por Zhang He, Du Yu, da detalles de cómo China busca aterrizar en una zona que no ha sido altamente explorada: la región polo sur de la Luna, que para la ciencia y para la ingeniería tiene un alto valor.

Para llegar allí buscan determinar con estudios la topografía, la medición, la iluminación, entre otros aspectos de la Luna, para arribar de manera cautelosa esa zona con fines científicos y con la ayuda de la ingeniería.

En la investigación, el departamento de ciencia del país asiático determina 10 posibilidades de áreas en las que al ingeniería ayudaría en el aterrizaje propiamente en el polo sur lunar, -mismo que quiere explorar la Nasa- que según la entidad, no es una zona altamente explorada que ala describe en un estado en “blanco”.

Según el medio Space News dicha premisa se relaciona con la misión china denominada Chang’e-7, que busca la exploración lunar.

Las etapas de la misión Artemis

Se espera que la NASA gaste 93.000 millones de dólares entre 2012 y 2025 en el programa Artemis, que ya lleva años de retraso, con un coste de 4.100 millones de dólares por lanzamiento.

Artemis 1: Es un vuelo de prueba del cohete Space Launch System (SLS) de 98 metros y de la cápsula Orion que se encuentra en la parte superior, que busca garantizar que se pueda transportar astronautas de manera segura en el futuro.

De acuerdo con la NASA, este nuevo rover se entregará a la superficie de la Luna a fines de 2023 en el marco del programa Artemis. - Foto: NASA

Artemis 2: Es un vuelo con la primera tripulación, programado para 2024, que orbitará la Luna, pero sin aterrizar, similar a lo que hizo el Apolo 8.

Artemis 3: Será la primera en poner astronautas en la Luna desde el Apolo 17 en diciembre de 1972. La nave tripulada alunizará en el polo sur de la Luna, donde se ha detectado agua en forma de hielo. Los alunizajes previos tuvieron lugar cerca del Ecuador.

Artemis 3 está programada para 2025, pero es posible que no se lleve a cabo hasta 2026, según una auditoría independiente del programa.

Las misiones de China: Chang’e-6, Chang’e-7 y Chang’e-8

China aprobó la cuarta fase de su programa de exploración lunar en el mes de enero de este año, que incluyó un modelo básico de estación de investigación construida en la Luna para la próxima década.

Según Wu Yanhua, subdirector de la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA), el país llevará a cabo esta nueva fase de exploración lunar con las futuras misiones Chang’e-6, Chang’e-7 y Chang’e-8, informa Xinhua. El lanzamiento de la primera se espera para 2024.

Como estaba previsto, la sonda Chang’e-7 se lanzará al polo sur de la luna. Dado que Chang’e-6 es una copia de seguridad de la misión de retorno de muestras Chang’e-5, se lanzará después de Chang’e-7 para traer muestras en el polo sur lunar. La misión Chang’e-6 será seguida por Chang’e-8, un paso hacia la construcción de un modelo de una estación de investigación científica lunar.

“También nos preparamos para trabajar con Rusia para construir el modelo básico de la estación de investigación lunar”, dijo Wu en una entrevista. “La construcción de la estación sentará una base sólida para que podamos explorar mejor el entorno y los recursos lunares, incluido cómo utilizar y desarrollar los recursos lunares de forma pacífica”.

Es de mencionar que la sonda Chang’e-5 se lanzó en 2020, recuperando un total de 1.731 gramos de muestras lunares.

*Con información de la AFP y de Europa Press