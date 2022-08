Condado de Tarrant reporta el primer caso del virus del Nilo Occidental | ¿Qué es?

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del condado de Tarrant (TCPH), Texas, se confirmó el primer caso del virus del Nilo Occidental.

Según el informe de la entidad americana, el caso positivo es de un hombre que vive en el condado: “La persona presentaba la forma leve de la enfermedad que a menudo se conoce como fiebre WNV. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y articulares, náuseas y fatiga”, señaló.

Asimismo, destacó que durante la incubación, el hombre realizaba actividades al aire libre. Sin embargo, es importante destacar que “no hay charcos de mosquitos WNV positivos en el área asociada”.

Cabe destacar que el primer grupo de mosquitos positivo se informó en el mes de mayo del presente año, aseguró el TCPH.

¿Hay más zonas infectadas?

El TCPH ha registrado estanques de agua con mosquitos asociados con el virus de Nilo Occidental: “El monitoreo del virus en las piscinas de mosquitos continúa durante toda la temporada”, explicando que terminará aproximadamente en el mes de noviembre.

Los ciudadanos del condado de Tarrant podrán “realizar tratamientos contra mosquitos según sea necesario”.

¿Qué es el virus del Nilo Occidental?

De acuerdo con la Clínica Mayo, es un virus que se transmite por insectos, que en la mayoría de los casos los infectados no presentan síntomas graves. No obstante, no hay que subestimar la afección porque puede traer complicaciones en el cerebro, por ejemplo.

Si la infección se torna grave, el cerebro puede inflamarse, provocando una encefalitis, que puede causar un coma, convulsiones o temblores.

Como se indicó, los síntomas a veces no se perciben, algunas personas pueden experimentar vómitos, diarrea, fatiga, fiebre, hinchazón en la piel, entre otros.

Foto referencia a mosquito. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El virus del Nilo Occidental puede causar una enfermedad mortal del sistema nervioso en los seres humanos”, precisa la Organización Mundial para la Salud, OMS.

¿Quiénes están en riesgo?

La institución de investigación y salud explica que los adultos mayores son quienes tienen más probabilidades de infectarse; sin embargo, no excluye a ninguna persona.

Más que alarmarse, se recomienda mantener limpios los estanques de agua y seguir las recomendaciones señaladas por el Departamento de Salud, como:

Se sugiere usar frecuentemente repelente.

Vestir con prendas de manga larga y pantalones.

Lo más frecuente que sea posible, arrojar el agua que está estancada.

Foto referencia sobre aves. - Foto: Getty Images

¿Cómo se reproducen los mosquitos?

Tal y como lo señaló la OMS, quienes tienen el virus son las aves, que luego de que un mosquito se infecta, se lo transmite a un ser humano.

“Las aves son los hospedadores naturales del virus del Nilo Occidental”, concluye la organización internacional.

Al alimentarse, “el virus pasa a las glándulas salivales del mosquito, que cuando pica puede inyectar el virus a los seres humanos”, siendo los animales también vulnerables a infectarse y contraer esta enfermedad, asegura la entidad.

Además, es importante recalcar por qué se debe arrojar el agua estancada. Resulta que los insectos se reproducen en ella, “no ponen sus huevos en el aire o en el suelo”. Por lo anterior, es importante el aseo en las viviendas y en las calles.

Otra creencia popular que hay que eliminar es creer que son las aves las que también transmiten el virus. Aunque sí son portadoras, ellas no cumplen con esa función; los mosquitos, sí.

La organización de salud del condado sugiere utilizar un insecticida, para erradicar la plaga de mosquitos, antes de que estos se reproduzcan.

Por lo menos el 1 % de los casos infectados en seres humanos se agravan. Se aconseja mantener los espacios limpios y libres de agua reposada.