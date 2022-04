Continúa el misterio sin resolver de la muerte de Debanhi Escobar en México

Luego de más de una semana de que se confirmó la terrible muerte de Debanhi Susana Escobar dentro de un motel del municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León en México, la Fiscalía de ese país no ha podido esclarecer varias situaciones que no quedan claras de la desaparición y la muerte de la mujer de 18 años.

Por eso el papá de la joven fallecida ha pedido a la fiscalía que explique qué fue lo que sucedió porque hay muchas dudas, pese a que la familia está segura de que es un homicidio: “Este es un proceso que empieza, lamentablemente ya no está, pero aquí lo que estamos pidiendo, mi esposa y yo, la sociedad, ustedes, la comunidad y todos, es que se esclarezca este caso”, dijo Mario Escobar.

Por su parte la Fiscalía había anunciado que estaban con todo su trabajo a disposición en el caso que se ha vuelto de interés mundial. Y aunque en primera medida las autoridades dijeron que la muerte se dio debido a una contusión profunda del cráneo, el padre de la joven muerta contrató un perito por su parte que hizo una necropsia para ser comparada con los resultados oficiales de la Fiscalía.

¿Fue un feminicidio?

El fiscal Gustavo Guerrero, de Nuevo León afirmó el pasado miércoles que desde el mismo momento en que se encontró el cuerpo sin vida de la joven el 21 de abril, la muerte fuerte considerada un feminicidio.

Esto debido a que, en Nuevo León, México toda muerte violenta de una mujer se considera feminicidio. Posteriormente inicia la investigación y se comienza a descartar o confirmar si las hipótesis iniciales fueron acertadas y las establecidas por la ley, explicó el fiscal.

¿Fue acosada o abusada sexualmente?

Según Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios, se observaron varias lesiones que tenía el cuerpo de la joven, sin embargo, es necesario precisar que las agresiones sexuales no siempre dejan alguna señal en el cuerpo. Por lo tanto, no es tan sencillo afirmar si hubo o no una agresión sexual. Esto deberá ser construido de manera interdisciplinar, explicó.

En futuro las autoridades podrán determinar basando en los testimonios, videos y entrevista si Debanhi fue realmente víctima de un abuso sexual antes de su muerte. Por su parte la Fiscalía, no ha logrado concluir cómo se ocasionaron las lesiones en el cuerpo de la mujer, antes de caer en la cisterna donde fue encontrada muerta.

¿Por qué no fue encontrado el cuerpo inmediatamente en el Motel?

La fiscal Núñez dice que las investigaciones se están haciendo en busca de saber si hubo omisión durante la verificación del lugar donde fue encontrada la mujer fallecida. Ya que se había visitado el sitio en cuatro ocasiones, en las que no se encontró el cuerpo y seguía desaparecida Debanhi.

La fiscalía por su parte explicó que hay un grupo multidisciplinario que trabajó en la búsqueda de la mujer y que definía dónde se debía buscar. Por lo que se está verificando si en realidad se revisó correctamente el motel, o si pudo haber una omisión de información y quién pudo hacerlo.

¿Debanhi estaba escapando de alguien?

Los medios de comunicación mexicanos obtuvieron los videos de cámaras de seguridad de la zona donde se encontró a la mujer de 18 años. En todos estos videos se ve como Debanhi camina por el lugar completamente sola.

“Los videos que vieron ustedes... no revelan que ella hubiera sido seguida, acechada, acompañada, perseguida en los momentos que tenemos registro hasta este momento”, dijo el vicefiscal del caso, sin embargo, que se habrían encontrado más elementos que están siendo estudiados para poder saber qué sucedió después de que Debanhi se bajó del carro y entró al motel.

Los videos muestran cómo la joven entra corriendo al motel el 9 de abril, gracias a una cámara de seguridad que estaba ubicada en un restaurante de la zona. La última imagen que se conoció de Debanhi fue casi a las 5 de la mañana acercándose a la zona donde finalmente fue encontrada muerta.