Creadora de contenido causó indignación por organizar un “encuentro erótico” al aire libre; tuvo relaciones con seguidores

En Argentina, puntualmente en la ciudad portuaria de Rosario, la actriz y creadora de contenido para adultos Jésica Fux causó todo tipo de reacciones debido a que hace poco tomó la decisión de desnudarse al aire libre, en el Parque público de la Independencia y, a su vez, sostuvo relaciones sexuales con varios seguidores con el objetivo de grabar una nueva pieza de video porno.

Medios locales calificaron la situación de indignante. Las recopilaciones indicaron que todo sucedió el pasado lunes 20 de marzo, pero la historia comenzó a hacer eco en las últimas horas, luego de que se viralizaron varias de las biografías subidas de tono que tiene la también influenciadora. De hecho, lo mismo pasó hace un par de años, pero en dicha oportunidad Fux fue al Monumento a la Bandera.

Las redes sociales dieron cuenta de cómo fue la manera con la que la mujer pudo cumplir el cometido de la creación del contenido explícito. Para ello, Jésica lanzó una convocatoria mediante un post en el que, mientras recibió un masaje, dijo: “A las 19 voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazos y todo lo que quieran, pueden venir seguidoras también. A cada persona que me salude le voy a dar un numerito y voy a sortear para que tres personas puedan venir a c$%! conmigo... Voy a transmitir todo en vivo”, indicó la creadora de contenido.

Además, agregó parte de sus experiencias pasadas: “La última vez que cité a 30 ―seguidores― uno solo me pudo c$%! No puedo estar con todos, no funcionó. Opto por esta opción que siento va a ser más copada ―organizada―”, precisó la influencer que actualmente se encuentra radicada en Capilla del Monte, Córdoba.

Dicha publicación se hizo a través de Twitter, red social en la que hay menos restricciones en comparación con otras plataformas, así que, efectivamente, el pasado lunes se dio el catalogado “encuentro erótico”, según el Canal 9 de Buenos Aires.

“Jésica llegó al lugar y estaban sus seguidores esperándola. Ella cumplió con lo prometido. Hizo un baile erótico, se sacó fotos con sus seguidores y sorteó su ropa interior. También sorteó tres encuentros sexuales que, según contó ella, los filmó y los vende”, publicó el citado medio argentino.

Pero eso no fue todo, tras convertirse en un personaje viral, hubo otro video en el que la actriz porno relató parte de su experiencia. Entonces, la mujer contó que llegó a su casa, tomó una ducha, luego procedió a expresar: “Nadie me vino a interrumpir. A lo sumo se asomaba gente que estaba entrenando, pero tenía una barrera humana y podía hacer todo tranquila. Después sorteé la tanga, el que ganó se la puso en la cabeza como un trofeo”, rememoró Jésica Fux.

Para rematar, hizo la respectiva invitación de la venta del contenido con sus “mejores momentos”.

Como era de esperarse, al tratarse de una historia que llegó a todos los rincones de internet, los internautas, usuarios de las redes sociales, en especial Twitter, dieron a conocer sus puntos de vista.

Varios de los internautas comentaron: “Se han perdido todos los valores”; “Qué revuelo hiciste, te aplaudo”; “Por más diosa que parezca, eso no se hace”; “Chica maravillosa”; “Qué suerte la de esos tres”; “Por eso es que el mundo está como está”; “Contenido basura”; “Vive su vida al máximo”, se lee en las plataformas de interacción social.

Por su parte, entre lo más reciente, la creadora de contenido apareció en Instagram, al parecer, se refirió con relación a la reciente polémica: “Con la libertad como estandarte y siendo fiel a mí misma, la realidad es que la expansión se me fue de las manos, pero confío en el universo, sé que si me pone en donde estoy por algo es, detrás de todo siempre hay un bien mayor”, escribió.