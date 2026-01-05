A diferencia de otras regiones del mundo, América Latina ha sido percibida históricamente como incapaz de consolidar una alianza regional sólida que articule cooperación económica y política entre sus países. Sin embargo, este panorama podría estar próximo a cambiar.

El país más poderoso de América Latina moderniza su Ejército: así es el tanque militar que se destaca con tecnología de última generación

En el escenario actual, dos naciones latinoamericanas emergen como actores de peso, con el potencial de alterar el equilibrio político vigente. Su creciente influencia económica, la abundancia de recursos energéticos, el fortalecimiento de su capacidad diplomática y el desarrollo de sus fuerzas armadas podrían posicionar a América Latina como un nuevo referente estratégico en el ámbito internacional.

Banderas de México y Brasil. Foto: Tomado de redes.

Brasil y México: Los pioneros del cambio

Brasil y México destacan como los principales motores económicos de América Latina. Gracias a la magnitud de sus economías, la disponibilidad de recursos energéticos, su capacidad militar y su proyección cultural, ambos países se consolidan como actores capaces de desafiar el dominio histórico de las potencias tradicionales.

Este posicionamiento abre una ventana de oportunidad para que América Latina gane mayor presencia y peso en la agenda política global.

La cooperación entre ambas naciones se extiende a áreas estratégicas como el comercio, la energía, la infraestructura, la defensa y la diplomacia multilateral.

Crece una alianza de Latinoamérica que pone en vilo a las potencias; estos son los países Foto: adobe stock

Una alianza latinoamericana es posible

Crear una alianza latinoamericana con un nivel de integración similar al de la Unión Europea (UE) es, al menos en teoría, posible y ha sido un anhelo histórico desde la época de Simón Bolívar.

Este es el país de América Latina que lidera el sueldo mínimo más alto en 2025; Colombia fuera del ranking

La región comparte una identidad cultural y política común y, de concretarse una unión de este tipo en la actualidad, América Latina podría convertirse en la cuarta economía más grande del mundo, respaldada por una riqueza excepcional en recursos energéticos, mineros y agrícolas.

En este contexto, también cobran relevancia las discusiones en torno al “SUR”, una iniciativa impulsada por Brasil y Argentina que propone la creación de una moneda común. El objetivo del proyecto es reducir la dependencia del dólar en el comercio regional y fortalecer la integración económica entre los países latinoamericanos.

Dependencia del dólar Foto: Getty Images

Desafíos

Las asimetrías económicas complican la integración de los países. La gran diferencia en tamaño y estabilidad entre economías, como la de Brasil frente a países más pequeños o en crisis, dificulta la creación de un banco central regional.

La fragmentación política es otro desafío persistente. Las alianzas existentes tienden a debilitarse o transformarse drásticamente cada vez que hay un cambio de gobierno, lo que impide mantener una estrategia común a largo plazo.

Giro a la derecha: América Latina elige cada vez más gobernantes conservadores. ¿Cuáles son las razones detrás y qué países se podrían sumar en 2026?

Además, la infraestructura deficiente aumenta los costos del comercio interno. La falta de conexiones ferroviarias y viales eficientes limita la integración física de los países de la región.