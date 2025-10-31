Crecen los temores en el mundo tras orden de Donald Trump de realizar pruebas de armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes, 31 de octubre, su intención de realizar pruebas de armas nucleares, pero no aclaró si se refería a explosiones reales, en una orden que ha provocado tensión y confusión a nivel mundial.

Cuando un periodista de la AFP le preguntó si se refería a realizar explosiones nucleares subterráneas por primera vez en Estados Unidos desde 1992, Trump respondió a los reporteros a bordo del Air Force One: “No voy a decirlo”.

“Lo sabrán muy pronto, pero vamos a hacer algunas pruebas, sí, y otros países lo hacen. Si ellos lo van a hacer, nosotros también lo haremos”, dijo durante el viaje para pasar Halloween en su club de golf en Florida.

Ningún país, aparte de Corea del Norte, ha realizado ensayos de explosivos nucleares en décadas. Rusia y China no han llevado a cabo esas pruebas desde 1990 y 1996, respectivamente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordena ejercicios nucleares. | Foto: AFP

Como es habitual, Trump recurrió a las redes sociales para hacer su sorpresivo anuncio de que Estados Unidos retomará los ensayos nucleares. Y lo hizo el jueves minutos antes de reunirse con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

La decisión del republicano causó un terremoto mundial. Irán, rival acérrimo de Estados Unidos, dijo que esta medida “irresponsable” supone “una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”.

El anuncio se produjo después de que Rusia afirmara haber probado un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear, el Burevestnik, y un dron submarino con capacidad nuclear.

Irán, cuyo controvertido programa nuclear fue bombardeado por las fuerzas estadounidenses por orden de Trump a principios de este año, calificó la directiva de “regresiva e irresponsable”.

Irán, potencia armamentística, también rechazó la medida de Donald Trump. | Foto: Getty Images

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se refirió a Trump como “un matón armado con armas nucleares” que “ha demonizado el pacífico programa nuclear iraní”.

El grupo japonés Nihon Hidankyo —formado por sobrevivientes de las bombas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki— consideró que la medida “contradice directamente los esfuerzos de naciones en todo el mundo que buscan un mundo pacífico sin armas nucleares, y es totalmente inaceptable”.

En medio de la preocupación internacional y de algunos miembros del Congreso estadounidense, el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono estaba actuando “con rapidez” para cumplir las órdenes de Trump y que hacer los ensayos era “responsable”.

“El presidente fue claro: necesitamos una disuasión nuclear creíble”, declaró a periodistas en Kuala Lumpur.

“Reanudar las pruebas es una manera bastante responsable de lograrlo. Creo que reduce la probabilidad de un conflicto nuclear”, añadió.

Pero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, instó a Estados Unidos a “cumplir rigurosamente” los acuerdos que prohíben los ensayos nucleares.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también rechazó las pruebas nucleares. | Foto: Anadolu via Getty Images

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró a través de un portavoz que “las pruebas nucleares jamás pueden permitirse bajo ninguna circunstancia”.

Rusia rechazó la idea de que sus recientes pruebas armamentísticas justifiquen la decisión de Trump, y puso en duda que el presidente estadounidense esté bien informado sobre sus actividades.

Las recientes maniobras con armas “no pueden interpretarse en modo alguno como una prueba nuclear”, declaró un portavoz del Kremlin. “Esperamos que la información se haya transmitido correctamente al presidente Trump”, dijo Dmitri Peskov.

Luego insinuó que Rusia llevaría a cabo sus propias pruebas de detonación si Trump lo hace primero.