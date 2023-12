De Little Havana a South Beach: los 7 destinos que debes visitar en Miami

Playa de South Beach

El recorrido inicia en las icónicas playas de South Beach, un lugar que define el glamur de Miami. Esta famosa playa no solo ofrece arena blanca y aguas cristalinas, también la oportunidad de explorar la famosa arquitectura Art Decó que alinea Ocean Drive.

La Pequeña Habana: sabor y tradición

Dirígete a Little Havana para sumergirte en la rica cultura cubana que ha dejado su huella en Miami. Explora la Calle Ocho, llena de colores, música y la inconfundible fragancia de tabacos. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de un auténtico café cubano o presenciar una animada sesión de dominó en el famoso Domino Park.