“Debe quedarse en la cárcel”: mujer es acusada de permitir que el novio maltratara a su hijo

Como Jasmine Salas, de Houston, Estados Unidos, fue identificada una mujer que permanece bajo custodia policial, al supuestamente permitir que su hijo de tres años fuera blanco de maltrato. El menor habría sido abusado físicamente por la pareja, según informaron las autoridades

“La madre biológica del denunciante, de tres años, permitió que su novio abusara físicamente del menor en múltiples ocasiones sin reportarlo con las autoridades ni proporcionar o buscar atención médica por sus lesiones”, reposa en el escrito al que tuvo acceso la cadena Univisión.

El niño permanece en coma, según medios internacionales (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / DiMaggio/Kalish

La gravedad de los golpes a los que era expuesto el niño llegó al punto en el que ahora lucha por su vida en estado de coma. De acuerdo con ese medio, las agresiones incluyeron quemaduras e, incluso, algunos órganos terminaron comprometidos. La aprehensión de la mujer tuvo lugar el 27 del mes pasado sobre las 5:00 p. m. (hora local).

Múltiples agresiones al menor

“La acusada dejó a su hijo bajo el cuidado, custodia y control de su novio durante varios días, lo que resultó en lesiones corporales graves para el menor, incluidos moretones, quemaduras en el cuero cabelludo, laceración en el hígado, costillas fracturadas y pulmones afectados”, agrega el documento, parte de cuyo contenido fue divulgado por ese medio estadounidense.

Fox News informó que la acusación sobre Salas se basa en el hecho de no haber denunciado a su compañero sentimental por el abuso del que estaría siendo blanco su propio hijo. Los atropellos hacia el menor habrían tenido lugar desde el 19 de enero hasta el 27 del mismo mes, sin que hubiese mediación para evitarlos.

La estadounidense deberá comparecer ante un juez el 27 de febrero (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Bill Oxford

Los hechos mantienen la indignación en su familia. “Que se quede ahí por el resto de su vida, una mamá debe de cuidar a sus niños. Ella debe proteger a sus hijos, eso es lo que debe de hacer una mamá, ella les falló (...) debe de quedarse en la cárcel”, dijo Emma Schiefer, tía de los menores a Univisión.

En cuanto a antecedentes de violencia, las autoridades mantienen ese punto entre sus investigaciones y determinaron que Jasmine Salas debe comparecer en el condado de Harris el lunes 27 de febrero. El hermano del niño abusado, de quien no se sabe si también fue víctima de maltrato, quedó a cargo de los Servicios de Protección Infantil, de acuerdo con la cadena norteamericana.

Mujer le tumbó diente a su bebé

En Argentina, una joven de 17 años fue acusada de lesiones, después de que se divulgara un video en el que le pega en la cara a su hijo de dos años, mientras le exige que pare de llorar. El episodio se registró en la localidad de Melchor Romero y fue grabado por una familiar de la adolescente que le reprochó en varias oportunidades la forma en que estaba ‘reprendiendo’ al niño.

La mamá del pequeño tiene 17 años y, según medios locales, por su edad quedó en libertad. - Foto: Twitter @DiegoMayo89

En uno de los videos captados, la mujer que presenció el momento le cuestionó haberle ‘tumbado’ un diente al pequeño en medio de la agresión, a lo que la progenitora se justificó diciendo que le volvería a creer. Esa respuesta elevó la molestia de su cuñada.

#LaPlata IMÁGENES SENSIBLES Se viralizó en redes sociales el video de la joven que golpea brutalmente a su hijo de 1 año en Romero.

En la golpiza le bajó tres dientes y una amiga la increpa: "ya le van a crecer", le reponde

Al tener 17 años no está detenida#LeyLucio #LucioDupuy pic.twitter.com/lefYsVmGXL — Diego Aramayo (@DiegoMayo89) January 28, 2023

“Bueno, no, ‘me saca’ no, amiga. Lo vas a terminar matando, bol***. Bueno, pero no; así no lo puedes callar, bol***. Dos años tiene, le bajaste el diente. Dos años tiene, amiga”, se le escucha decir en el clip. “Sí, le va a crecer bol***, ¿y el trauma a la criatura? Pobrecito este nene”, añadió.

Medios locales informaron que la acusada quedó en libertad, al no cumplir todavía la mayoría de edad. Entretanto, la abuela paterna dijo que su hijo estaba buscando obtener la custodia.