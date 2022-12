Delincuente entró a robar una casa y violó a una niña de 10 años; papá de la víctima pide justicia: “yo necesito que pague”

La indignación sacude a Perú luego de que un delincuente, no conforme con ingresar a una vivienda y robar todo lo que pudo, abusara de una niña de 10 años. Los actos delictivos quedaron registrados en una cámara de seguridad que, a su vez, reveló el rostro del individuo.

“Yo necesito que este delincuente pague, no me voy a quedar tranquilo. Hasta recompensa pienso dar con tal de que pague por lo que ha hecho”, dijo el padre de la menor a América TV. El sujeto, de quien por ahora se desconoce su identidad, aprovechó que la familia dormía para ingresar a la residencia sobre las 3:00 a. m. y hacerse con celulares, computadores y otros objetos.

En video quedó captado el momento en el que el delincuente accedió al inmueble sin zapatos para pasar desapercibido ante los residentes de la casa. Sin notársele ningún sobresalto, se tomó su tiempo para emprender los delitos.

“Le malogra la vida a la niña. Usted sabe, yo como padre haciendo (lo posible) para que la niña se eduque, se mejore con todo lo que nos ha pasado: perder su mamá y yo, perder mi esposa”, dijo el padre de la niña a ese medio peruano. Todo sucedió este lunes –19 de diciembre– y al sujeto se le ve con una maleta colgada, mientras inspecciona cada rincón del lugar.

“Si gritas te voy a matar”

En seguida procede a ingresar al cuarto de la niña, donde presuntamente abusó sexualmente de ella. De los hechos, ni el padre ni la hermana se percataron y un examen médico terminó confirmando que la pequeña había sido otro blanco en el proceder del delincuente.

“‘Quédate tranquila, si gritas te voy a matar a ti y a tu papá porque lo estoy buscando para matarlo’; entonces, la atemorizó, y la niña (su hija) no gritó nada”, agregó quien por seguridad prefiere mantener en reserva su identidad. También pidió asistencia al Ministerio de la Mujer para que brinde apoyo psicológico al cual pueda acceder la menor afectada.

Mientras tanto, se hizo un llamado a la población para que, con el rostro del agresor revelado, entregue información que permita su identificación y posterior arresto. Tras hacerse público lo sucedido, se exhortó a aquellos que eventualmente lo puedan reconocer a que se comuniquen al número 105, donde serán redireccionados de manera anónima con la Central de Emergencias de la Policía Nacional.

Indignación en Perú

Otro hecho que generó condena en Perú se desarrolló a mediados de marzo en la ciudad de Piura cuando una menor de 11 años habría sido abusada y, posteriormente, quemada. Según informaron medios locales en aquel momento, sus quemaduras fueron de cuarto grado en el 70 % de su cuerpo y se trasladó a la capital para intentar salvarle la vida.

Este hecho también tuvo lugar cuando los demás residentes de una vivienda descansaban y no fue sino hasta que escucharon los gritos de la menor que se percataron de que algo estaba ocurriendo. La mamá señala a su cuñado, de nacionalidad extranjera, como el responsable de este ataque.

“Yo no me explico cómo no llegué a sentir nada en el momento que ha pasado eso porque mi niña duerme conmigo (...). Mi hija necesita ayuda, está grave, y ella sin oxígeno no es nada”, dijo la progenitora, de acuerdo con América TV. Ese medio local informó que el sospechoso huyó, mientras que en los alrededores del hospital varios ciudadanos que conocieron el caso exigieron que no quede en la impunidad.