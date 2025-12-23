Mundo

Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronuncia tras revelarse siniestra carta de Epstein en la que se menciona a Trump: “Es falsa”

En total se ha desclasificado 30.000 páginas de documentos relacionados con el caso del empresario investigado por tráfico sexual, entre otros delitos.

23 de diciembre de 2025, 11:38 p. m.
A pocas horas de la desclasificación de miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia, un nuevo giro toma el hallazgo de una carta que le ha dado la vuelta al mundo.

Se trata de una misiva, incluida en la Data Set 8 desclasificada el 20 de diciembre de 2025 por el Departamento de Justicia y disponible en su sitio web, escrita supuestamente por Epstein desde la cárcel del Metropolitan Correctional Center en Nueva York y enviada al también depredador sexual Larry Nassar.

En la misiva se lee: “Como sabes he tomado la ‘ruta corta’ de regreso a casa. ¡Mucha suerte! Teníamos un lazo común… nuestro afecto y preocupación por jóvenes mujeres y el deseo de que alcancen su máximo potencial”.

En la carta, Epstein supuestamente hace referencia a Donald Trump, asegurando: “Nuestro presidente también comparte nuestro cariño por jóvenes y núbiles chicas. Cuando una linda joven pasaba, le gustaba ‘agarrarlas’, mientras nosotros terminábamos agarrando comida en los comedores del sistema”. La misiva cierra con: “la vida es injusta. Sinceramente, J. Epstein”.​

Tras la liberación de la siniestra y polémica carta, esta ha generado todo tipo de reacciones, entre ellas la del mismo Departamento de Justicia.

A través de un comunicado en su cuenta de X, la institución salió al frente asegurando que “el FBI ha confirmado que esta supuesta carta de Jeffrey Epstein a Larry Nassar es FALSA“.

Donald Trump viajó “al menos 8 veces” junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en su avión privado; nuevas revelaciones del Departamento de Justicia

En el comunicado, el Departamento afirma que si bien la carta fue recibida por la cárcel y marcada para el FBI en ese momento, no es real basándose en los siguientes hechos:

  • La caligrafía no parece coincidir con la de Jeffrey Epstein.
  • La carta fue matasellada tres días después de la muerte de Epstein desde el norte de Virginia, cuando él estaba encarcelado en Nueva York.
  • La dirección de remitente no incluía el nombre de la cárcel donde Epstein estaba detenido ni su número de interno, lo cual es requerido para el correo saliente.

Al finalizar el comunicado, el Departamento de Justicia señala que “esta carta falsa sirve como recordatorio de que solo porque un documento es liberado por el Departamento de Justicia no hace que las alegaciones o reclamos dentro del documento sean factuales. No obstante, el DOJ continuará liberando todo el material requerido por ley”.

Informes previos de 2023 mencionaban el intento de Epstein de contactar a Nassar, el contenido completo solo se hizo público ahora, tras análisis de autenticidad como exámenes caligráficos por el FBI. La misiva nunca llegó a Nassar, ya que fue interceptada en la sala de correos de la prisión y devuelta semanas después.​

Dr. Larry Nassar Faces Sentencing At Second Sexual Abuse Trial
Larry Nassar fue condenado luego de comprobarse que había abusado a más de 200 atletas. Foto: Getty Images

Larry Nassar, médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan, fue condenado en 2018 por abusar sexualmente de más de 250 atletas jóvenes durante décadas, bajo el pretexto de tratamientos médicos. A la fecha se desconoce si efectivamente Nassar y Epstein tuvieron algún tipo de contacto.

