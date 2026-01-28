La operación de Estados Unidos que derrocó al venezolano Nicolás Maduro pudo haber dejado al líder norcoreano Kim Jong Un con la sensación de que también él es vulnerable a una ‘decapitación’, dijo a la AFP un exdiplomático de Pyongyang, en La Habana.

Lee Il-kyu, quien se desempeñó como consejero político de la embajada norcoreana en Cuba de 2019 a 2023, afirmó en una entrevista con AFP que la captura de Maduro en Caracas representa un escenario de pesadilla para su antiguo jefe.

“Kim debió haber sentido que una operación de ‘decapitación’, como se le llama, es realmente posible”, dijo Lee, quien ahora trabaja para un centro de pensamiento en Seúl.

Corea del Norte denunció la captura de Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos como una “grave violación de la soberanía”, informó la prensa estatal. Foto: Semana

Para el exdiplomático, que desertó a Corea del Sur en noviembre de 2023, la caída de Maduro desatará ahora el pánico entre la dirigencia norcoreana, obsesionada con la seguridad.

Kim “reformará por completo todo el sistema relacionado con su seguridad y las medidas a tomar en caso de un ataque contra él”, señaló.

Cuando ejercía como diplomático en La Habana, Lee tuvo como tarea de promover los intereses del Estado norcoreano en América Latina.

Una de sus últimas misiones fue tratar de evitar que Cuba estableciera lazos diplomáticos con su rival Corea del Sur.

Kim Jong Un es el dictador de Corea del Norte. Foto: Getty Images

Pero su profunda frustración con el sistema lo llevó a convertirse en uno de los diplomáticos de más alto nivel en desertar en años.

“Estaba harto”, dijo. La gota que colmó el vaso fue ver cómo se le cerraban las puertas en su carrera desde que se negó a sobornar a un superior, contó a AFP.

La misteriosa aparición de la hija de Kim Jong-un que genera sorpresa a nivel mundial

Temor a ser asesinado

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur aseguró a principios de enero que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, reemplazó en octubre a tres de los principales altos cargos encargados de su seguridad personal, una medida adoptada ante el creciente temor a ser asesinado.

Las autoridades surcoreanas, que no han dado detalles sobre la fecha o los motivos exactos del reemplazo de los guardaespaldas, han matizado que esta reforma se hizo patente durante el último desfile militar con motivo del 80.º aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea, según informaciones recogidas por el diario The Korea Times.

Esta reforma incluye cambios en la Oficina de la Guardia del partido, en el Departamento de la Guardia de la Comisión de Asuntos Estatales y en el Mando de Guardaespaldas del líder norcoreano, tal y como recoge el análisis del Ministerio surcoreano, que ha informado de que estas son las tres agencias de seguridad más importantes para la seguridad personal del mandatario.

Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea Foto: AFP

Ahora, Song Jun Sol se encargará de liderar la primera de estas agencias y de proteger a Kim y a los miembros de su familia, mientras que Ro Kyong Chol será el jefe del Departamento de la Guardia y supervisará su protección durante actos públicos.

Con información de AFP y Europa Press*