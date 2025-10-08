Diosdado Cabello, vestido de soldado, reta a Estados Unidos e inicia militarización en Venezuela

En medio de la escalada de confrontaciones y tensiones entre Caracas y Washington, la mano derecha del dictador Nicolás Maduro, Diosdado Cabello apareció ataviado con uniforme militar para anunciar formalmente el inicio de la Operación Independencia 200, un despliegue de fuerzas que comenzó en los estados de La Guaira y Carabobo.

El funcionario de la dictadura, con un tono desafiante, lanzó advertencias directas a Estados Unidos y reforzó la narrativa del régimen chavista de resistencia frente a lo que califican como agresiones encubiertas contra la administración venezolana y contra el vecino país.

La puesta en marcha del plan responde al llamado del dictador Nicolás Maduro y fue emitida horas después de que medios como The New York Times informaran que la administración Trump habría ordenado interrumpir las conversaciones diplomáticas con el régimen venezolano.

Diosdado Cabello junto a militares en Venezuela | Foto: X/@ConElMazoDando

Cabello subrayó que Venezuela no va “a la defensiva”, sino que actúa con plena consciencia del escenario de la supuesta amenaza de Estados Unidos. “Nos preparamos, actuamos y entrenamos, porque sabemos que hay un enemigo poderoso que busca apropiarse de nuestros recursos.”

Durante su intervención desde La Guaira, Cabello acusó a Estados Unidos de recurrir a operaciones encubiertas bajo el disfraz de campañas antinarcóticos.

Según él, las verdaderas rutas de tráfico no estarían en aguas del Caribe venezolano, sino en regiones donde EE. UU. tiene alianzas con traficantes. Dijo, por ejemplo, que incautaciones recientes en Panamá involucraron contenedores con drogas procedentes de puertos ecuatorianos, hechos que atribuyó a complicidad con “el imperialismo”.

Maduro, por su parte, explicó en cadena nacional que el despliegue militar comprende 27 acciones territoriales, que incluyen despliegues estratégicos en aeropuertos, puertos y líneas de defensa populares. Informó que desde las 5:00 a. m. las fuerzas militares, policiales y la milicia están en activación territorial con “organización integral” para proteger la soberanía nacional.

El régimen de Maduro sigue aumentando las presiones militares en Venezuela. | Foto: Anadolu via Getty Images

Cabello también evocó la “Diana de Carabobo” como símbolo patriótico y anunció que exactamente a las 5:09 a. m. se dio el disparo simbólico para marcar el inicio del ejercicio en La Guaira y Carabobo, citando que dicho acto evoca “el legado del comandante Hugo Chávez y su visión militar-popular”.