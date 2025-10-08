Suscribirse

Diosdado Cabello, vestido de soldado, reta a Estados Unidos e inicia militarización en Venezuela

Según la mano derecha del dictador, “sabemos que hay un enemigo poderoso que busca apropiarse de nuestros recursos.”

Redacción Mundo
8 de octubre de 2025, 8:06 p. m.
Diosdado Cabello durante la militarización en dos estados venezolanos.
Diosdado Cabello durante la militarización en dos estados venezolanos. | Foto: Captura de pantalla de X

En medio de la escalada de confrontaciones y tensiones entre Caracas y Washington, la mano derecha del dictador Nicolás Maduro, Diosdado Cabello apareció ataviado con uniforme militar para anunciar formalmente el inicio de la Operación Independencia 200, un despliegue de fuerzas que comenzó en los estados de La Guaira y Carabobo.

El funcionario de la dictadura, con un tono desafiante, lanzó advertencias directas a Estados Unidos y reforzó la narrativa del régimen chavista de resistencia frente a lo que califican como agresiones encubiertas contra la administración venezolana y contra el vecino país.

Contexto: “El propio entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas”: María Corina Machado

La puesta en marcha del plan responde al llamado del dictador Nicolás Maduro y fue emitida horas después de que medios como The New York Times informaran que la administración Trump habría ordenado interrumpir las conversaciones diplomáticas con el régimen venezolano.

Diosdado Cabello junto a militares en Venezuela
Diosdado Cabello junto a militares en Venezuela | Foto: X/@ConElMazoDando

Cabello subrayó que Venezuela no va “a la defensiva”, sino que actúa con plena consciencia del escenario de la supuesta amenaza de Estados Unidos. “Nos preparamos, actuamos y entrenamos, porque sabemos que hay un enemigo poderoso que busca apropiarse de nuestros recursos.”

Durante su intervención desde La Guaira, Cabello acusó a Estados Unidos de recurrir a operaciones encubiertas bajo el disfraz de campañas antinarcóticos.

Según él, las verdaderas rutas de tráfico no estarían en aguas del Caribe venezolano, sino en regiones donde EE. UU. tiene alianzas con traficantes. Dijo, por ejemplo, que incautaciones recientes en Panamá involucraron contenedores con drogas procedentes de puertos ecuatorianos, hechos que atribuyó a complicidad con “el imperialismo”.

Contexto: Trump “ha perdido la paciencia”: analistas hablan de una operación directa contra Nicolás Maduro

Maduro, por su parte, explicó en cadena nacional que el despliegue militar comprende 27 acciones territoriales, que incluyen despliegues estratégicos en aeropuertos, puertos y líneas de defensa populares. Informó que desde las 5:00 a. m. las fuerzas militares, policiales y la milicia están en activación territorial con “organización integral” para proteger la soberanía nacional.

CARACAS, VENZUELA - SEPTEMBER 15: Venezuela's President Nicolas Maduro makes a speech at the end of a press conference with international media at Hotel Eurobuilding in Caracas, Venezuela on September 15, 2025. (Photo by Ivan Mcgregor/Anadolu via Getty Images)
El régimen de Maduro sigue aumentando las presiones militares en Venezuela. | Foto: Anadolu via Getty Images

Cabello también evocó la “Diana de Carabobo” como símbolo patriótico y anunció que exactamente a las 5:09 a. m. se dio el disparo simbólico para marcar el inicio del ejercicio en La Guaira y Carabobo, citando que dicho acto evoca “el legado del comandante Hugo Chávez y su visión militar-popular”.

Contexto: Maduro y Putin refuerzan su alianza en plena tensión con Estados Unidos y desafían a Occidente

A pesar de la dramatización militar, el régimen no ha ofrecido detalles precisos sobre el número de tropas desplegadas ni su ubicación exacta. El anuncio, sin embargo, envía un mensaje clarísimo de que el chavismo busca proyectar fortaleza institucional y popular en los territorios costeros estratégicos frente al ascenso del despliegue militar estadounidense.

