Donald Trump apunta a una nueva ronda de sanciones contra Rusia luego del mayor ataque contra Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este domingo dispuesto a impulsar una nueva ronda de sanciones económicas contra Rusia, en respuesta a la ofensiva militar de Moscú en Ucrania.

El mandatario estadounidense ha sido interrogado por la prensa si va a lanzar una “segunda fase” de sanciones contra Rusia, a lo que ha respondido con contundencia que “sí” desde la Casa Blanca.

Este mismo domingo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que Estados Unidos está abierto a aplicar nuevas sanciones dirigidas en particular a países que compren petróleo ruso y así “colapsar” la economía rusa, aunque para ello Washington deberá colaborar con la UE.

“Estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia, pero necesitamos que nuestros socios europeo nos sigan”, afirmó Bessent en la cadena NBC. “Ahora estamos en una carrera entre lo que puede resistir el Ejército ucraniano y lo que puede resistir la economía rusa”, explicó.

“Si Estados Unidos interviene e impone más sanciones y aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se hundirá totalmente y eso llevará al presidente (Vladimir) Putin a la mesa” de negociación, argumentó.

Estados Unidos impuso en agosto aranceles del 50 % a India en represalia por la compra de petróleo ruso.

El ataque contra la sede del gobierno de Ucrania, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo en tres años y medio de conflicto, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que la arremetida solo prolongará la guerra.

El ataque también dañó varios edificios altos en la capital, reportaron los servicios de emergencia. Según la fuerza aérea ucraniana, este ataque, con más de 800 drones y 13 misiles lanzados contra Ucrania, es la mayor ofensiva aérea rusa desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Moscú no da señales de que quiera detener su ofensiva y mantiene sus exigencias de más terreno ucraniano para un acuerdo de paz, condiciones que son inaceptables para Ucrania.

Al referirse al ataque, el presidente ucraniano dijo que “estas matanzas ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”.

Los ataques en Kiev mataron a por lo menos dos personas: una mamá y su bebé de dos meses de edad, en un edificio residencial de nueve plantas en el oeste de la ciudad, dijeron fiscales locales.

Más de 20 personas también resultaron heridas en la capital, entre ellas una mujer embarazada que tuvo un parto prematuro después del ataque y ahora lucha por su vida y la del bebé.