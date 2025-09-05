El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que India y Rusia están ya “perdidas” en manos de China, pero confía en que al menos puedan tener “un futuro próspero” en común, dos días después de que los principales líderes políticos de esos tres países coincidiesen en Pekín.

“Parece que hemos perdido a India y a Rusia ante una China más profunda y oscura. ¡Qué tengan un futuro largo y próspero juntos!”, escribió en un breve mensaje difundido este viernes en la red Truth Social, en una alusión al reciente viaje del presidente ruso, Vladímir Putin, y del primer ministro indio, Narendra Modi.

Mensaje publicado por Donald Trump | Foto: Truth/DonaldJtrump

Trump ya se había pronunciado en los últimos días sobre la presencia de líderes de distintos países en el desfile militar organizado en Pekín por el octogésimo aniversario de la victoria sobre Japón en la II Guerra Mundial.

En esa oportunidad, acusó al líder chino, Xi Jinping, de “conspirar” contra Estados Unidos de la mano de Putin y del dirigente norcoreano, Kim Jong Un.

Los líderes de los tres países fueron acompañados por el dictador norcoreano Kim Jong-un cuando aparecieron juntos en público por primera vez el miércoles para conmemorar el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En un momento dado, durante el pomposo procedimiento, Modi incluso fue visto tomado de la mano del hombre fuerte ruso.

En esta fotografía combinada, el presidente ruso, Vladimir Putin (izquierda), el primer ministro indio, Narendra Modi (centro), y el presidente chino, Xi Jinping, conversan antes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en el Centro de Convenciones y Exposiciones Meijiang en Tianjin, China | Foto: AP

“Me pareció muy, muy impresionante, pero entendí la razón por la que lo hacían. Y esperaban que yo estuviera observando, y yo estaba observando”, dijo Trump sobre el alarde militar de China.

La última respuesta de Trump llega después de haber castigado a India con una serie de acciones, incluyendo la imposición de aranceles del 50 % a los productos indios y la intimidación pública a Nueva Delhi por lo que su administración ve como compras oportunistas de petróleo ruso barato.

Los presidentes de China y de Rusia criticaron a Estados Unidos y a Occidente en una cumbre en la ciudad china de Tianjin que busca promover una gobernanza mundial alternativa, con Pekín como centro de las relaciones regionales.

El presidente chino, Xi Jinping, criticó el “comportamiento intimidatorio” de algunos países, en una referencia velada a Estados Unidos, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

El presidente ruso, Vladímir Putin (derecha), y el presidente chino, Xi Jinping (izquierda), conversan mientras observan el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025 | Foto: AP

En presencia de mandatarios como el ruso Vladímir Putin y el primer ministro de India, Narendra Modi, Xi llamó a “oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría” y defendió el multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial de Comercio.

“Debemos abogar por un mundo multipolar, justo y ordenado y por una globalización económica inclusiva”, declaró Xi, después de que este año China estuviera enfrascada en una confrontación comercial con Estados Unidos.