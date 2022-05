Duras protestas en Estados Unidos por borrador que anularía el derecho al aborto

Mientras la mayoría de los países del mundo occidental están dando pasos para flexibilizar y hasta despenalizar el aborto en sus naciones, en Estados Unidos se desató la polémica después de que se filtrara un borrador en el cual dice que este derecho que tienen las personas desde 1973 sería suprimido, desatando una ola de protestas.

Al conocerse la filtración del medio Politico, cientos de personas salieron a las calles de las ciudades más importantes de los Estados Unidos en la noche del lunes y mañana del martes, ya sea para mostrarse en contra de la decisión que estaría cerca de hacerse oficial, o para respaldarla con pancartas y cánticos.

Frente a la Corte Suprema en Washington DC, cientos de defensores del derecho al aborto gritaron “el aborto es atención médica” y “mi cuerpo, mi elección”. Mientras tanto, en contraparte, los defensores de los derechos contra el aborto también se reunieron en el mismo sitio coreando lemas en contra del fallo de Roe vs. Wade, que implicó que los estados no pudiera ilegalizar el aborto.

“Hagan algo, demócratas”, corearon los manifestantes por el derecho al aborto mientras se manifestaban frente a la Corte en las horas previas al amanecer contra la decisión, que sería un triunfo para los republicanos que pasaron décadas construyendo la actual mayoría conservadora de 6-3 de la Corte y que provocaría el cambio en las leyes de interrupción del embarazo.

Manifestantes en contra del aborto celebran el documento filtrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. - Foto: Getty Images via AFP

Así mismo, Women’s March, la organización que surgió después de la elección del presidente Donald Trump en 2016, está planeando manifestaciones frente a los juzgados federales de todo el país a partir de las 5 p. m. del martes con el fin de mostrarse en contra de lo que sería este fallo de la Corte que según se ha dicho, tendría su versión final a finales de junio.

“Pedimos que se presenten en sus juzgados, edificios federales o plazas públicas para que exigir que mantengan sus prohibiciones lejos de nuestros cuerpos y exigir que los funcionarios electos tomen medidas antes de que la Corte Suprema revoque el fallo”, dice el comunicado conocido a través de las redes sociales de Women’s March.

Las organizaciones feministas han pedido todo el apoyo posible para intentar disuadir a los legisladores de que declaren nulo el fallo de 1973. “Traigan a sus familias, sus carteles, sus historias, su corazón y su compromiso para salvar el fallo Roe vs. Wade y el acceso al aborto seguro y legal para todos los que lo necesitan”, dijo en sus redes sociales otra ONG feminista.

Se espera que con el avanzar de las horas se presenten más concentraciones de organizaciones feministas y proaborto en los Estados Unidos, mientras que los grupos en contra de este, también han anunciado que harán distintos plantones para celebrar lo que sería la decisión y también se organizarán para hacerle contraparte a sus contradictores en los mismos puntos donde piensas reunirse.

Protestantes a favor del derecho al aborto rechazan la filtración a las afueras de la Corte Suprema en Washington. - Foto: AP

¿Qué podría seguir?

Lo que se ha filtrado es que esta decisión de la Corte dejaría sin efecto el fallo histórico de Roe vs. Wade, cosa que haría que cada estado tuviera que decidir que legislación adoptaría con respecto al aborto y no sería una obligación para la nación el tener que garantizar este derecho a sus ciudadanos, pero no ilegalizaría la práctica en los estados que decidan estar a favor de la interrupción del embarazo.

De igual forma, se sostiene que el fallo no es definitivo y podría cambiar con el pasar de las semanas, aunque parece poco probable con la mayoría conservadora en la Corte, esto después de que en la presidencia de Donald Trump se lograra nombrar a tres jueces de corte republicano durante tan sólo cuatro años, logrando una mayoría histórica.

“Sostenemos que el fallo de Roe vs. Wade debe ser anulado. Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, se describe en el documento filtrado, etiquetado como “Opinión del tribunal” y publicado en el sitio web de Politico.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el martes a los estadounidenses a votar en las elecciones legislativas de noviembre para defender el derecho “fundamental” al aborto, si la Corte Suprema anula las garantías constitucionales que permiten el procedimiento.