Edmundo González y María Corina Machado: “Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía”

“Tras décadas de luchas cívicas para recuperar la libertad y la democracia, el pueblo venezolano está hoy muy cerca de alcanzar sus objetivos”, sentenció el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, quien, en medio de un video publicado en la red social X, en la 80.ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se refirió a la actual situación de su país.

En el marco de la crisis actual entre Venezuela y Estados Unidos, este último tildó a Nicolás Maduro de líder de una organización criminal transnacional de narcotráfico llamada Cartel de los Soles.

Venezuela ha negado cualquier demanda en su contra, alegando que es una estrategia de parte de Estados Unidos para invadir su nación, y ha advertido que se prepara para el peor de los escenarios.

En esta Asamblea General de las Naciones Unidas, la voz y la gesta histórica del pueblo venezolano serán escuchadas y reconocidas.



Nicolás Maduro fue derrotado abrumadoramente en las elecciones del 28 de julio de 2024: es un USURPADOR.

“La vinculación entre política y crimen organizado es un mal que afecta a toda América Latina, pero que en Venezuela ha adquirido su máxima expresión. Nuestra sociedad entera es víctima de la extorsión de una organización criminal que se ha apoderado de nuestras instituciones, recursos y territorio”, sentenció González.

“Según acreditan los organismos de Naciones Unidas y las ONG, el régimen de Nicolás Maduro practica el terrorismo de Estado y comete crímenes de lesa humanidad”, agregó.

Por su parte, en el video también se expresó María Corina Machado, que se encargó de hacer énfasis en los crímenes que ha cometido el Gobierno de Nicolás Maduro contra la población venezolana: “La tortura, los malos tratos, la desaparición forzada y el hostigamiento a los familiares de los presos son prácticas recurrentes”.

“Registramos una de las peores hiperinflaciones de la historia. 9 millones de personas, un 30 % de la población, han tenido que emigrar. Entretanto, el régimen se sostiene mediante negocios criminales”, continuó la lideresa.

“El tráfico de drogas, minerales, metales, armas y seres humanos, junto a muchos otros delitos. Eso ya supera los ingresos petroleros de un sistema criminal que explota y somete a la población en vez de atender sus necesidades básicas” expresó Machado.

Machado sostuvo que Nicolás Maduro perdió la legitimidad y que la oposición, representada por Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones de manera “arrolladora”. Rechaza la proclamación de Maduro como vencedor y califica el proceso electoral como un “fraude”.

Además, aseguró que valora el apoyo “inquebrantable” del presidente Trump a la “lucha por la democracia” en Venezuela. Este respaldo, según ella, se ha manifestado en acciones que demuestran que el gobierno de EE. UU. no está “jugando” y que su enfoque es “serio” frente al régimen de Nicolás Maduro.

“La designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista emitida por la Administración Trump y varios gobiernos de la región, responde acertadamente a la naturaleza del problema”.

“Del mismo modo, el cerco antinarcóticos en el mar Caribe, liderado por los Estados Unidos y acompañado por varias naciones latinoamericanas y europeas, constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura criminal que hoy”.