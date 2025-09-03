Suscribirse

María Corina Machado lanza premonición contra Maduro tras operación militar de EE. UU.: “Cada día que pasa se cierra el cerco”

La líder opositora al régimen de Nicolás Maduro aseguró que “nuestros amigos del mundo saben que falta poco para que Venezuela sea libre”.

Redacción Mundo
3 de septiembre de 2025, 4:13 p. m.
La líder opositora le envió un mensaje a Trump por la forma en la que siempre los ha respaldado.
María Corina Machado, Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Getty Images / AFP

Un día después de la operación militar estadounidense que dejó 11 narcotraficantes abatidos en agias del Caribe, la líder opositora María Corina Machado afirmó que el mundo finalmente reconoce la “verdadera naturaleza del régimen narcoterrorista” de Nicolás Maduro y aseguró que el fin de la dictadura está cada vez más cerca.

En un mensaje a los venezolanos, Machado recordó que, durante años, los crímenes de lesa humanidad y los fraudes electorales del chavismo fueron “subestimados e ignorados” por la comunidad internacional. Sin embargo, destacó que los últimos acontecimientos, tanto en el ámbito político como militar, demuestran que “ya no hay vuelta atrás”.

Contexto: Gustavo Petro arremete contra Donald Trump, de nuevo, en medio de la tensión con Venezuela: “Si esto es verdad, es un asesinato”

La dirigente subrayó el papel de la elección del 28 de julio de 2024, en la que junto a Edmundo González derrotó a Maduro en las urnas, a pesar del fraude electoral. “Gracias a la gesta del 28 de julio todo cambió. Esas actas de votación que hoy resguarda el Banco Central de Panamá son la prueba del mandato soberano que el pueblo de Venezuela ordenó hace ya un año”, expresó.

Esto fue lo que dijo Machado.
María Corina Machado volvió a hablar del régimen de Nicolás Maduro. | Foto: Foto: Getty Images

Machado insistió en que el país exige “justicia, memoria y reparación” para las víctimas de la represión y sus familias. A su juicio, solo sanando esas heridas será posible reconstruir Venezuela sobre bases democráticas y evitar que “ese horror vuelva a repetirse”.

Asimismo, afirmó que el cerco internacional contra el régimen se estrecha con cada día que pasa, y calificó a Maduro y a su entorno como un “cartel narcoterrorista atrincherado en Miraflores”.

Contexto: Maduro habló tras ataque de EE. UU. a embarcación narco. “Ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis”

La opositora concluyó asegurando que nada podrá detener la transición política en Venezuela: “Nuestros amigos del mundo saben que falta poco para que Venezuela sea libre. Esta lucha es hasta el final, este proceso es indetenible. Sigamos avanzando juntos para traer de vuelta a nuestros niños y reconstruir la prosperidad y la unión de las familias venezolanas”.

María Corina Machado, líder opositora venezolana. | Foto: getty images

Cabe recordarue el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes la muerte de 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela, un paso más en la escalada con Caracas tras el despliegue de navíos en la zona.

Contexto: El enigmático trino de Marco Rubio que elevó las especulaciones sobre intervención de EE. UU. en Venezuela

Trump publicó un video en su red Truth Social en el que se ve una lancha rápida transportando a varias personas, segundos antes de ser atacada y de explotar en llamas. Las fuerzas estadounidenses “dispararon contra una embarcación (…) que transportaba muchas drogas”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Así que la eliminamos”, precisó el mandatario de los Estados Unidos.

