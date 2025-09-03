María Corina Machado lanza premonición contra Maduro tras operación militar de EE. UU.: “Cada día que pasa se cierra el cerco”

Un día después de la operación militar estadounidense que dejó 11 narcotraficantes abatidos en agias del Caribe, la líder opositora María Corina Machado afirmó que el mundo finalmente reconoce la “verdadera naturaleza del régimen narcoterrorista” de Nicolás Maduro y aseguró que el fin de la dictadura está cada vez más cerca.

En un mensaje a los venezolanos, Machado recordó que, durante años, los crímenes de lesa humanidad y los fraudes electorales del chavismo fueron “subestimados e ignorados” por la comunidad internacional. Sin embargo, destacó que los últimos acontecimientos, tanto en el ámbito político como militar, demuestran que “ya no hay vuelta atrás”.

La dirigente subrayó el papel de la elección del 28 de julio de 2024, en la que junto a Edmundo González derrotó a Maduro en las urnas, a pesar del fraude electoral. “Gracias a la gesta del 28 de julio todo cambió. Esas actas de votación que hoy resguarda el Banco Central de Panamá son la prueba del mandato soberano que el pueblo de Venezuela ordenó hace ya un año”, expresó.

Machado insistió en que el país exige “justicia, memoria y reparación” para las víctimas de la represión y sus familias. A su juicio, solo sanando esas heridas será posible reconstruir Venezuela sobre bases democráticas y evitar que “ese horror vuelva a repetirse”.

Asimismo, afirmó que el cerco internacional contra el régimen se estrecha con cada día que pasa, y calificó a Maduro y a su entorno como un “cartel narcoterrorista atrincherado en Miraflores”.

La opositora concluyó asegurando que nada podrá detener la transición política en Venezuela: “Nuestros amigos del mundo saben que falta poco para que Venezuela sea libre. Esta lucha es hasta el final, este proceso es indetenible. Sigamos avanzando juntos para traer de vuelta a nuestros niños y reconstruir la prosperidad y la unión de las familias venezolanas”.

Cabe recordarue el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes la muerte de 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela, un paso más en la escalada con Caracas tras el despliegue de navíos en la zona.