El “doctor Trump”: el video con inteligencia artificial que vuelve a sacudir las redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica en redes sociales tras publicar un video en su cuenta de X en el que aparece caracterizado como un médico y presenta los supuestos testimonios de varios “pacientes”.
“¿Tú o alguien que conoces ha sido diagnosticado con TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, yo soy el doctor Trump y tengo un plan de tratamiento. Escuchemos lo que algunos de mis pacientes tienen que decir”, afirma el mandatario al inicio del video.
En este contexto, las siglas TDS hacen referencia a Trump Derangement Syndrome (síndrome de trastorno por Trump), un término de carácter peyorativo utilizado por simpatizantes del presidente para describir lo que consideran una aversión u obsesión desproporcionada e irracional hacia Donald Trump por parte de sus detractores.
Tras la introducción de Trump, el video da paso a una serie de supuestos testimonios atribuidos a las actrices y actores Rosie O’Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro y Julia Roberts, todos conocidos por haber expresado públicamente críticas hacia el mandatario.
July 2, 2026
Las intervenciones fueron creadas con inteligencia artificial para simular que estas celebridades hablan directamente a la cámara.
“He estado sufriendo durante más de una década y, después de escuchar al doctor Trump, puedo ver algunos resultados”, dice supuestamente Rosie O’Donnell.
“Llevo años sufriendo. La verdad, no creía que hubiera ayuda para mí. Fue entonces cuando vi este video en televisión”, señala el supuesto testimonio atribuido a John Leguizamo.
Por su parte, el personaje que simula a Edward Norton afirma que “no tenía idea de cuánto estaba afectando esto mi vida. Mi trabajo se ha ralentizado. Ya casi nadie me reconoce. Solo necesitaba ayuda”.
Los testimonios del resto de los actores mantienen el mismo tono, presentan el llamado “tratamiento” de Trump como la solución para superar el supuesto TDS, insistiendo en que, tras seguir sus recomendaciones, lograron dejar atrás esa condición.
Al cierre del video, Trump reaparece para explicar en qué consiste ese supuesto tratamiento.
“El tratamiento es sencillo. Apaga las noticias falsas, reza tus oraciones y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light, como yo. Vas a notar una diferencia extraordinaria en tu vida”, concluye el mandatario.
Hasta el momento, ninguno de los actores que aparecen representados en el video se ha pronunciado públicamente sobre la publicación compartida por el mandatario.