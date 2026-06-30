El diario estadounidense The New York Times reveló una investigación sobre un supuesto pacto minero entre los gobiernos de Estados Unidos y Kazajistán.

“Violación estúpida”: Donald Trump se refiere al ataque de Irán con drones en el estrecho de Ormuz

Dicho reporte periodístico detalla un acuerdo de inversión estatal valorado entre 1.100 y 1.600 millones de dólares para la extracción de minerales. Los hallazgos de la publicación señalan que los hijos del presidente Donald Trump y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, obtuvieron participaciones financieras previas a la firma.

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

El objetivo del tratado bilateral es el desarrollo operativo de la mina Severniy Katpar, catalogada como uno de los mayores yacimientos de tungsteno del mundo.

Este recurso natural es fundamental para la industria de seguridad, debido a su implementación técnica en la fabricación de misiles, aviones de combate y semiconductores.

Con esta iniciativa conjunta, la administración estadounidense busca disminuir el control global que mantiene China sobre la producción y exportación del material.

Detalles técnicos y financieros de la operación

La proyección operativa de la alianza estima una extracción sostenida de 12.000 toneladas métricas anuales del mineral. La estructura del negocio establece que la empresa minera estatal kazaja transfirió el 70 por ciento de sus acciones a la firma estadounidense Kaz Resources.

Los documentos técnicos estipulan que el procesamiento y refinado de los materiales extraídos se realizará dentro del territorio de Kazajistán durante las etapas iniciales.

El presidente Donald Trump aparece en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Para garantizar la ejecución de la obra, el gobierno de los Estados Unidos dispuso mecanismos de financiación a través de sus agencias estatales.

Las autoridades confirmaron la canalización de recursos económicos mediante el Banco de Exportación e Importación y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. El cronograma del proyecto estima que la construcción de la infraestructura durará dos años, proyectando el inicio de la fase de producción masiva para el 2030.

Los hallazgos sobre los vínculos empresariales

La investigación de The New York Times expuso que Donald Trump Jr. y Eric Trump actúan como copropietarios de la firma de inversiones Dominari Securities.

El medio de comunicación documentó que socios vinculados a esta compañía adquirieron el 20 por ciento de las acciones de la entidad extractiva. Esta transacción accionaria privada se concretó seis días antes de la firma oficial del acuerdo internacional, fechada el 6 de noviembre de 2025.

Howard Lutnick será el secretario de Comercio de Trump. Foto: Getty Images via AFP

El reporte periodístico también incluyó las operaciones de la firma Cantor Fitzgerald, supervisada por Brandon y Kyle Lutnick, hijos del actual secretario de Comercio. El diario detalló que este banco de inversión estructuró la recaudación de 210 millones de dólares en capital nuevo para uno de los socios del proyecto.

Por esta gestión de intermediación corporativa, la empresa familiar percibió honorarios por comisiones directas durante el periodo en que avanzaban las negociaciones gubernamentales.

Pronunciamientos oficiales de las partes

Frente a la publicación de los datos financieros, los hijos del mandatario estadounidense emitieron declaraciones para aclarar su rol en las corporaciones mencionadas.

Donald Trump Jr. y Eric Trump, junto a su padre, el presidente Donald Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump Jr. y Eric Trump argumentaron ser inversores pasivos dentro de la compañía y descartaron cualquier participación en los lineamientos políticos del tratado. Las firmas de corretaje señaladas en el informe defendieron la regularidad administrativa de sus operaciones de levantamiento de capital.

Por su parte, las dependencias oficiales del gobierno de Estados Unidos defendieron la estructuración y ejecución del pacto con la nación asiática.

La Casa Blanca y el Departamento de Comercio aseguraron mediante comunicados que el desarrollo del proyecto obedece de manera exclusiva a criterios de seguridad nacional. Las entidades estatales afirmaron que estas decisiones estratégicas buscan proteger y estabilizar la cadena de suministro de minerales críticos para el país.