¿El Gobierno de Venezuela propone invadir Colombia? Esto dijo Diosdado Cabello

Diosdado Cabello volvió a hablar en una de sus conocidas interlocuciones, muy parecidas a las del presidente Nicolás Maduro, donde el nombre de Colombia volvió a ser protagonista.

El político y militar venezolano aprovechó la guerra en Ucrania para referirse al vecino país y proponer una acción parecida a la que está ejecutando Rusia, pero con el fin de “descocainizar” el territorio colombiano.

“Esa es la Otan, lo que ellos llaman el orden mundial, de aquí va a salir un nuevo orden mundial, de lo que ocurra en Ucrania, yo no soy experto en estos temas pero donde más tiempo pase, va a ser peor para los nazis de Ucrania, que la desnazificación y la desmilitarización será de raíz. Nos decían porque no aprovechan para “descocainizar” a Colombia a ver qué queda”, dice Diosdado en su discurso.

Pero estas no fueron las únicas palabras que generaron polémica entre la opinión pública colombiana. Luego que se mencionara que hubo un fraude electoral en las pasadas elecciones legislativas en Colombia y que Venezuela estaba detrás de esto, Cabello respondió a las acusaciones con estas palabras.

“Petro no es nuestro candidato [...] El único candidato de nosotros en Colombia es el pueblo colombiano, el pueblo que sufre, el pueblo maltratado. Uribe no quiere reconocer que el pueblo habló y está hablando, el Gobierno que asuma tendrá que rendirle cuentas al pueblo, a los colombianos y colombianas; nosotros no tenemos candidato en Colombia”, aseguró el político venezolano.

Diosdado Cabello arderá algún día en la quinta paila del infierno. pic.twitter.com/xQ3j6Gvik0 — Cesar Moya (@zuricht94) March 21, 2022

“Doctor Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas”: Uribe

No para el caos en el país tras el conteo de votos de las elecciones legislativas, a tal punto que el registrador Alexander Vega anunció que este martes pedirá ante la Mesa de Garantías Electorales que se repita el conteo general de sufragios para el Senado de la República, con la finalidad de acabar con las dudas y generar confianza en todos los sectores políticos.

Ha sido tanta la polémica alrededor de este tema que el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, anunció a través de un trino durante la tarde del pasado 21 de marzo que suspendía su “presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto”.

El líder del Partido Colombia Humana enfatizó: “actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud. En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados”, dijo en relación con el presunto fraude electoral que ha venido denunciando desde hace una semana.

Tras lo anterior, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, publicó un mensaje donde le preguntó a Petro qué era lo que estaba buscando en medio de esta polémica electoral que se presenta a pocos días de las elecciones presidenciales.

“Dr. Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse tramando acusaciones de fraude en contra de quienes pedimos cuentas claras”, dijo el expresidente Uribe en Twitter.

El mensaje del líder político estuvo acompañado con una imagen donde le formuló otras dos preguntas a Petro, entre ellas: “¿Qué pretende el señor Petro? Que aparezcan 500 mil votos, abrumadora mayoría en su favor y nada preguntemos. Que miles de electores reclamen porque sus votos no aparecen y no haya respuesta”.