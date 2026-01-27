Mundo

El nuevo metro que romperá récords de profundidad en Latinoamérica, ¿en qué país se construirá?

La obra estará 65 metros bajo el suelo, lo cual es un registro inédito en la región

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

28 de enero de 2026, 12:47 a. m.
Megaobra en América Latina, metro tendrá 65 metros de profundidad

El ambicioso proyecto forma parte de la renovación y expansión integral del sistema de transporte subterráneo de una de las ciudades más grandes del continente.

Esta obra refleja los avances que se han llevado a cabo en materia de transporte en la región. Actualmente, 23 ciudades cuentan con un sistema de metro funcional, destacando el de Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro y Medellín. También está en construcción el Metro de Bogotá, el cual espera estar listo a finales de la década.

La megaobra se llevará a cabo en Brasil
La megaobra se llevará a cabo en Brasil

Brasil se prepara para romper récords en infraestructura ferroviaria en América Latina con la construcción de un tramo del Metro de São Paulo que alcanzará una profundidad de hasta 65 metros bajo tierra, lo que lo convierte en el metro más profundo de toda la región.

En la actualidad, el metro de São Paulo es la mayor red de transporte masivo de la región, contando con aproximadamente 120 kilómetros de vías modernas distribuidas en 13 líneas (6 de metro subterráneo) y con la capacidad de transportar a más de 5.3 millones de personas al día.

Delcy Rodríguez anuncia histórica decisión de Estados Unidos sobre fondos venezolanos congelados

“La dictadora interina Delcy Rodríguez está cediendo”: congresista de EE. UU. exige la liberación total de los presos políticos en Venezuela

Jugador de la NBA se salta la norma de su equipo y reacciona a la crisis de ICE en Minnesota

Final del Mundial vs. Super Bowl: las abismales diferencias de precios en las boletas

Hijo de Nicolás Maduro da un portazo sobre la posibilidad de elecciones democráticas en Venezuela

Estudiantes venezolanos le exigen a Delcy Rodríguez, cara a cara, la liberación de todos los presos políticos

Residentes de Iowa son los más beneficiados económicamente de Estados Unidos: estos son los avances de los que alardea Trump

¿Boca Juniors o São Paulo? Revelan movida por Marino Hinestroza y Atlético Nacional tendría veredicto

São Paulo tendría competencia por James Rodríguez: salvavidas para el crack de la Selección Colombia

Prensa brasileña se pronunció sobre el regreso de James Rodríguez a São Paulo: contaron la verdad

Llegó a Bogotá el quinto tren del Metro: ya está en Bosa y entrará a pruebas antes de rodar por el viaducto

La ampliación contempla no solo mayor profundidad, sino también la implementación de nuevas líneas y estaciones modernas, como la Línea 6 Naranja, que conectará a su área metropolitana con el centro urbano y tendrá una longitud de 15.3km.

Esta transformación se da con el fin de maximizar la capacidad operativa, fortalecer la conectividad y ofrecer un servicio más eficiente y sostenible para millones de usuarios. La obra tiene como mayor atractivo la profundidad de parte de sus estaciones y túneles, que llegarán a 65 metros bajo tierra, un nivel sin precedentes en Sudamérica.

El proyecto incluye el uso de tecnologías avanzadas de señalización y control automatizado, además de esfuerzos por mejorar la seguridad y reducir los tiempos de viaje.

Ampliación del Metro de Sao Paulo será la más profunda de toda la región
Ampliación del Metro de Sao Paulo será la más profunda de toda la región

El diseño del metro también incorpora sistemas avanzados de impermeabilización, iluminación LED y mecanismos de frenado regenerativo que buscan optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental. La estabilización de túneles y estaciones subterráneas profundos requiere procesos complejos y materiales resistentes, como el uso de gran volumen de concreto reforzado.

El año pasado, la empresa encargada del Metro de Bogotá tuvo un encuentro con los representantes del Metro de São Paulo con el fin de inspirarse y colaborar con uno de los máximos exponentes del transporte masivo en Sudamérica, el cual contó con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

