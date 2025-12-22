El país de América Latina que es ‘Blanco estratégico’ de Rusia para iniciar un megaproyecto de alto impacto

Rusia ha expresado su interés en financiar una planta nuclear en un país latinoamericano, lo que se planteó como un proyecto de alta tecnología, con la creación de un reactor de agua liviana y uranio enriquecido, anunciado desde el año 2015.

“Error fatal”: Rusia envía advertencia a países de latinoamérica tras tensiones entre Trump y Maduro

En el marco de la guerra con Ucrania, Rusia se ve cada vez más interesado en potenciar su material nuclear y, de acuerdo con un reporte del Global Reach: The Kremlin’s Playbook in Latin America, del Center for the Study of Democracy (CSD), se trataría de una estrategia descrita como un “manual”, en el que combinan presión económica, negocios y apertura de “puertas políticas” con otros países.

El presidente ruso, Vladímir Putin. Foto: Getty Images

¿En qué país de Latinoamérica estaría interesada Rusia?

Durante la visita oficial de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner a Moscú el 24 de abril de 2015, se anunció el interés que tiene Rusia para financiar una planta nuclear en el país argentino.

Durante la reunión, se dio a conocer que Rosatom y Nucleoeléctrica Argentina trabajan en un convenio para edificar un reactor de unos 1.200 megavatios (modelo VVER-1200), de acuerdo con el medio La República. El proyecto busca ampliar las fuentes de energía del país y solucionar las fallas crónicas en el abastecimiento eléctrico.

Cristina Fernández de Kirchner Foto: AFP

El proyecto fue quedando en el olvido, pero Rusia nunca dejó de estar interesada. Después, durante el G20 en Buenos Aires, ambos países volvieron a afirmar su compromiso en materia nuclear y Rosatom incluso habló de diferentes tipos de reactores.

El interés de Rusia también va más allá del campo nuclear. En el sector de la información también se han visto alianzas, como la implementación en 2014 de RT en español, (Russia Today), en la televisión abierta argentina.

Otros países en la mira

Algunos reportes identificarían otros países de Latinoamérica en los que Rusia tiene puesto su interés. Entre esos se encuentra Venezuela, que además de compartir ciertas ideologías políticas, también han sostenido vínculos energéticos.

En la lista también se encuentran países como Bolivia, Brasil y Panamá. En Bolivia se adelanta un centro de investigación para la energía nuclear en El Alto, que se presenta como un “proyecto de cooperación tecnológica”, de acuerdo con Universidad de Navarra.

América Latina Foto: adobe stock

En el caso de Brasil y Panamá, en donde la alianza se centra en el crecimiento económico y la cooperación mutua, con insumos como el fertilizante, (en el caso de Brasil), y Panamá se ubica como un punto estratégico para Rusia, por la implementación de centros financieros en el extranjero y estructuras que permiten agilizar transacciones monetarias, así como eludir medidas sancionatorias.