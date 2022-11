El peligroso objeto que se tragó un niño, y que le causó daño cerebral y cuatro infartos

Kyle Lewis era el nombre de un niño en Reino Unido, quien murió una semana después de su cumpleaños número cinco. Un pequeño objeto terminó en su boca y no fue mucho lo que los médicos pudieron hacer por él cuando presentó cuatro infartos y una afectación cerebral.

El menor murió el 28 de octubre, después de que ingiriera un alfiler para anuncios (conocido también como chinche o tachuela). Inicialmente el menor fue llevado al Hospital General de Rotherham donde sufrió cuatro ataques cardíacos y la lucha por salvar su vida se convirtió en más que un desafío. Una vez que el personal logró recuperar su pulso lo envió a un centro especializado en la ciudad de Leeds, informó el diario británico The Star.

Allí el pequeño estuvo dos días con asistencia vital, mientras se determinó que más del 90 % de su cerebro presentaba afectaciones. Pese a que la esperanza de los papás permanecía, varias convulsiones y un aumento de la temperatura fueron un presagio de que se acercaba lo peor. Y así fue, la muerte terminó por aparecer en la familia inglesa.

“Nunca estás listo, ¿verdad?”

“Ni siquiera puedo explicar cómo me siento. Estoy rota más allá de las palabras. No se siente real. No quiero que se sienta real. Lo mantuvieron con soporte vital hasta que estuvimos listos para despedirnos. Pero nunca estás listo, ¿verdad? Kyle decidió que era su momento después de tener su último abrazo con mamá y papá. Tomó su último latido del corazón mientras lo abrazábamos”, dijo Emma Lewis, mamá del niño, según recogió The Star.

Niño murió el 28 de octubre. Luego de que los médicos recuperaran su pulso lo trasladaron a un centro especializado en la ciudad de Leeds (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Mike Harrington

La mujer lo recuerda como un niño muy inteligente que “era el doble de su padre”, y entre sus frases predilectas estaba el tradicional “no fui yo” cuando se le cuestionaba, por ejemplo, por alguna travesura. Los recuerdos son ahora la principal muestra de cinco años de felicidad.

“Le encantaban los dinosaurios. Hemos dicho que en lugar de que le crezcan sus alas de ángel, le han crecido sus alas de dinosaurio. (Para el último adiós), todos tenemos camisetas personalizadas con una foto de él y un corazón de amor azul en el frente. En la parte posterior tiene una imagen de at rex y ‘Kyle-saurus’ escrito en él”, agregó Lewis.

El último adiós

Un amigo de la familia organizó una recaudación de fondos en la página Gofundme para asistir a la familia, costear los gastos del funeral y rendir un homenaje a Kyle. “Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo y luchar a la vez para encontrar el dinero para hacerlo”, comentaron allegados, quienes agradecieron cualquier apoyo sin importar el valor.

La iniciativa, que fue impulsada por quien se identifica como Leah Allen, busca también comprar algo para las otras hijas de Lewis, en memoria de su hermano. Hasta el momento se han recaudado 2.670 libras esterlinas (poco más de 15 millones de pesos colombianos) y el valor que se espera alcanzar es de 4.000 libras, según se detalla en la recolecta de Gofundme.

“Después de ese funeral, no puedo ir a abrazarlo más. Cuando estaba en la capilla yo iba dos o tres veces por semana. Lo subía a la cama y me acostaba con él, hablando con él. Me ha destruido. La gente me dice que sea fuerte, no es tan fácil como eso. He perdido a mi hijo y no puedo pensar en nada aparte de él en este momento”, dijo la mamá de Kyle, de acuerdo con The Star.