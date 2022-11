“El psicólogo de YouTube” explica cuáles son las claves para detectar una infidelidad

¿Quién no ha sido blanco de una infidelidad o al menos de sospechas? Las relaciones, durante los últimos años, han estado permeadas por quiebres dentro del vínculo amoroso y por la sensación de desconfianza. No necesariamente se trata de que esta práctica se haya vuelto más recurrente en los últimos tiempos, pero sí muestra una tendencia en la que la verdad termina saliendo a la luz.

La incertidumbre y ansiedad pueden estar entre las sensaciones generadas el ser engañado por quien se supone decidió compartir voluntariamente su vida. El amor y admiración representan, en el mejor de los escenarios, los factores que unen a dos personas y la pérdida de estos, los mismos que terminan en rupturas.

Para quienes viven bajo el desasosiego de que en su relación sean tres, Yordi Rosado, mejor conocido como el “psicólogo de YouTube” entregó algunas recomendaciones a tener en cuenta en el pódcast ‘El potrero’. Para el mexicano, quien además es conductor y productor, una de las claves está en mejor “no confiar” y así prevenir decepciones.

“El teléfono volteado hacia abajo, el teléfono nunca lo dejo, olvido el móvil “y corro antes de que lo veas (...), no puedo hablar contigo y me salgo” a un lugar distinto son algunas de las señales que el youtuber destaca. Para él otra alerta son las contraseñas en redes sociales; si bien cada quien debe tener autonomía sobre su privacidad, para Rosado un “foco rojo” es el recelo extremo con los dispositivos y el hecho de que la pareja “se pierda” inexplicablemente.

La ‘estrategia’ contra infieles

Otro de los tips en los que hizo hincapié son las mentiras en que alguien puede “caer” por cuenta propia y, en este punto entra el dicho que reza: “primero cae un mentiroso que un cojo”. En ese sentido, el mexicano explica que se le puede tejer una red al presunto infiel con una falsedad que tenga más tinte de ser algo cierto.

Por ejemplo; en el camino a detectar una deslealtad, “las personas que llegan tarde, ¿qué están buscando? Decirte una mentira para que no te saques de onda sobre por qué llegó tarde ese día (...)”. Cuando llegue el momento de enfrentarlo mencionas un supuesto accidente o cogestión en el tráfico y si la otra persona confirma que esa es la razón de su tardanza, es ahí cuando no está siendo sincero y puede haber algo más oculto.

Rosario reconoce que en algún momento de su vida, llegó a engrosar la lista de los infieles, pero que fueron episodios aislados porque (según él) se ha caracterizado por una personalidad honesta. “Sí he sido infiel, pero la verdad muy poco. (...) Yo creo que por un poco de rutina, pero muy pocas veces en la vida. De hecho; al contrario, yo he sido extremadamente fiel”, aseguró.

Mujer descubrió que su esposo era gay

Una mujer se valió de una tiktoker para contar (en redes sociales) una experiencia que asegura ya hace parte del pasado, pero que en su momento la devastó y llevó a que tomara terapia. Tras nueve años de matrimonio describió que su pareja la estaba engañando con otro hombre quien, al parecer, era compañero de trabajo.

Según la internauta, su marido no tenía señales claras que la llevaran a pensar que tenía inclinación por su mismo género. Los detalles y muestras de atención pasaron de ser una “muestra de amor” a sospechas de culpabilidad.

“Nunca hubo un indicio que me dijera ‘se ve gay’ (...). No era afeminado, no tenía nada que yo pudiera decir (...), sexualmente nuestra vida era normal (...). Lo que sí era (extraño) es que a él le gustaba mucho ayudar a arreglarme; por ejemplo, cuando te pintas el cabello y era ‘¿amor, te ayudo a ponerte el tinte?’, pero lo tomaba como cosas de pareja”, pues “nos llevábamos superbién”.

Sus dudas llevaron a que la mujer siguiera a su esposo un día y descubriera que este había entrado a un hotel con otro hombre. La reacción fue enfrentarlo y, hoy en día, dice que sus heridas están sanadas y que ambos llevan una buena relación.